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Протікає безсимптомно: кардіолог розповіла про поширений стан, який потребує лікування

Чим небезпечний низький артеріальний тиск (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Гіпотонія або низький артеріальний тиск - серйозний стан. Іноді такий стан може вважатися фізіологічною нормою, але здебільшого є наслідком патологічних процесів, які потребують лікування.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які показники свідчать про низький артеріальний тиск та що необхідно робити.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка кардіолога Наталії Іванюк та Facebook-сторінка Центру громадського здоров'я.

Ознаки гіпотонії

Лікар каже, що у дорослої людини нормальний рівень тиску становить 120/80 мм рт. ст. Якщо цей показник знижується до 90/60 мм рт. ст. або нижче, то скоріше за все у вас гіпотонія.

До того ж часто цей стан може протікати безсимптомно, але не у всіх.

До симптомів, які властиві гіпотонії, відносять:

  • загальна слабкість
  • швидка втомлюваність
  • млявість після пробудження
  • сонливість протягом дня
  • порушення сну, безсоння на початку ночі
  • погіршення розумової працездатності
  • запаморочення
  • частий головний біль
  • бліда шкіра та інші симптоми нездужання

Для людини, яка має гіпотонію важливо визначити її вид. Загалом, їх є 2 види:

  • гостра - тиск різко знижується до критичних показників в результаті крововтрати, тромбоемболії, інфаркту або іншої патології
  • хронічна - тиск знаходиться нижче норми більшу частину часу

В першому випадку необхідна медична допомога.

Що ж робити

За словами кардіолога, способів існує безліч, але не кожен підійде саме вашому випадку. Перший крок, який вам необхідно зробити - це звернутися до лікаря.

Необхідно періодично вимірювати свій тиск та стежити за своїм самопочуттям.

Запобігти проблемам із тиском допоможуть здорові харчові звички і спосіб життя загалом:

  • підтримка нормальної маси тіла
  • відмова від куріння та вживання алкоголю
  • споживання достатньо рідини
  • регулярні фізичні вправи (не менше 30-40 хв 3-4 рази на тиждень)
  • обмеження споживання солі (до 5 г на добу для дорослої людини)
  • уникнення стресів (чудовою профілактикою впливу стресів на організм є легкий біг, плавання, йога, прогулянка на природі)
  • вживання продуктів, багатих на калій (крупи, бобові, фрукти, овочі, зелень)
  • якісний відпочинок і тривалість сну

Додамо, що хронічний підвищений тиск істотно підвищує ризик серцевого нападу, інсульту та ниркової недостатності. 

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кардіологартерильное давление