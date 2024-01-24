Протікає безсимптомно: кардіолог розповіла про поширений стан, який потребує лікування

Гіпотонія або низький артеріальний тиск - серйозний стан. Іноді такий стан може вважатися фізіологічною нормою, але здебільшого є наслідком патологічних процесів, які потребують лікування.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які показники свідчать про низький артеріальний тиск та що необхідно робити.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка кардіолога Наталії Іванюк та Facebook-сторінка Центру громадського здоров'я.
Лікар каже, що у дорослої людини нормальний рівень тиску становить 120/80 мм рт. ст. Якщо цей показник знижується до 90/60 мм рт. ст. або нижче, то скоріше за все у вас гіпотонія.
До того ж часто цей стан може протікати безсимптомно, але не у всіх.
До симптомів, які властиві гіпотонії, відносять:
Для людини, яка має гіпотонію важливо визначити її вид. Загалом, їх є 2 види:
В першому випадку необхідна медична допомога.
За словами кардіолога, способів існує безліч, але не кожен підійде саме вашому випадку. Перший крок, який вам необхідно зробити - це звернутися до лікаря.
Необхідно періодично вимірювати свій тиск та стежити за своїм самопочуттям.
Запобігти проблемам із тиском допоможуть здорові харчові звички і спосіб життя загалом:
Додамо, що хронічний підвищений тиск істотно підвищує ризик серцевого нападу, інсульту та ниркової недостатності.
Раніше ми повідомляли, чому "скаче" тиск та чим небезпечний цей стан.
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