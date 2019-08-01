Протестующие штурмуют Офис Зеленского и ломают двери: что происходит

1 августа возле Администрации Президента прошло два митинга. Целью одного из них было освобождение политзаключенных. Целью второго – решение вопроса с жильем, так как многие ЖК, в которые инвестировали киевляне и жители других городов, до сих пор не сданы в эксплуатацию. Они оказались более радикально настроенными. Обманутые вкладчики долго просили выйти к ним Президента Украины Владимира Зеленского, а после — решили взять офис гаранта штурмом. Об этом сообщает "Информатор".

Сами протестующие рассказали, что они купили квартиры в более чем 20 жилых комплексах столицы. По их сведениям, в Киеве всего 60 ЖК, вкладчики которых остались ни с чем. Один из протестующих рассказал, что ранее протесты проходили под Киевской городской администрацией, однако это не дало результатов. Сейчас у них последняя надежда на Зеленского.

"Мы требуем, чтобы была государственная гарантия того, что если инвестор вкладывает в строительство, то он квартиру эту получит", - рассказал о требованиях митинга один из протестующих.

Митинг возле Администрации Президента 1 августа – все подробности (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Митингующие принесли на Банковую карематы и одеяла, сказав, что будут здесь жить. Когда к ним никто не вышел в течении часа, толпа ринулись к дверям здания. Они стучали и пытались открыть двери, после этого вступили в потасовку с полицией диалога и нацгвардейцами. Из офиса вышел представитель Президента и пообещал, что к митингующим выйдет сам Владимир Зеленский или кто-то из его ближайшего окружения. После этого атмосфера немного разрядилась.

Митинг возле Администрации Президента 1 августа – все подробности (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Напомним, что ранее Зеленский уволил главу СБУ в Запорожской области.

До этого Зеленский в шортах показал, как проходит его утро.