ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Простыми словами: доктор рассказал, почему больным COVID-19 так нужен кислород

Автор: Людмила Жукова

Киевский врач Евгений Дубровский рассказал, почему для больного коронавирусом так важен кислород. Как известно, лекарства от COVID-19 нет и можно надеяться только на свой иммунитет. Но у некоторых людей иммунная система дает сбой, и они заболевают в тяжелой форме. Соответственно, им нужен кислород.

Самые читаемые новости

"Во всем виноват интерстициальный отек легких. Простыми словами - это отек и утолщение пространства между альвеолой и легочными капиллярами. В худших случаях, жидкость из сосуда просачивается и в альвеолярное пространство, что уже можно увидеть на УЗИ легких. От размера (плоскости) отека напрямую зависит тяжесть течения заболевания", - написал врач на своей Facebook-странице.

Дубровский рассказал, что утолщение инвестиционного пространства ухудшает газообмен в легких. Кислород не может быстро проходить с просвета альвеол в кровь, к эритроцитам и гемоглобину. А если еще и жидкость в легких - тем более. Все это приводит к гипоксии - недостатка кислорода клеткам.

"Понятно, что лечение таких пациентов направлено на прекращение иммунной агрессии и уменьшения отека. Но в первую очередь, надо восстановить концентрацию кислорода в кровяном русле и срочно остановить кислородное голодание клеток. Чистый кислород по градиенту концентрации лучше проходит через аэрогематический барьер, даже несмотря на отек. Это самый эффективный и действенный способ преодоления гипоксии. Отек уменьшается постепенно, на это нужно время. При лечении тяжелых пациентов времени катастрофически не хватает. Необходимо срочная коррекция газового состава крови и насыщение клеток кислородом", - резюмировал врач.

Как мы сообщали ранее, врач рассказала, кому именно назначают антибиотики при COVID-19.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус