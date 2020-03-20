Эти простые вещи привлекают в дом здоровье и отпугивают болезни

Некоторые простые и доступные вещи могут привлекать в дом здоровье, наделяя его обитателей способностью противостоять недугам. Биоэнергетики назвали три предмета, которыми нужно обязательно обзавестись. Что поможет сохранить здоровье вашей семье - в материале Styler.

Аквариум

Специалисты считают, что идеальным местом для жилья является участок у пруда или реки. Но жители многоквартирных домов могут привлечь в дом здоровье при помощи аквариума. Если нет возможности установить большой водоем, можно завести маленький круглый аквариум с красивыми рыбками. Энергия воды привлечет в дом не только здоровье, но и богатство.

Благовония

Приятный аромат - это символ уюта. Биоэнергетики считают, что благовония могут почистить жилище от негативных потоков и наполнить его положительными вибрациями. Зажигать их нужно только в чистом помещении. Первым делом нужно избавиться от хлама - ненужные вещи, которыми вы забили квартиру - к потере здоровья и достатка.

Горный хрусталь

Этот камень - символ благосостояния, удачи и здоровья. Его нужно располагать на подоконнике с солнечной стороны, поскольку ему необходим постоянный контакт со светом. Такая вещь станет амулетом на долгие годы, а потом его можно будет передать потомкам.

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