Простые способы уснуть без лекарств и выспаться: как избавиться от бессонницы

Бессонница - это одна из природных защитных реакций организма на пребывание в опасности. Подсознание считает, что вокруг нас много угроз, поэтому мы постоянно должны быть в более-менее сознательном состоянии.

Но это нас истощает и может привести к депрессии, различным заболеваниями или обострению хронических болезней.

Чтобы справиться с бессонницей без лекарств, постарайтесь соблюдать эти рекомендации:

1. Сразу ложитесь в постель, когда чувствуете сонливость

2. Проветривайте помещение перед сном (оптимальная температура около 18-20 градусов)

3. В течение дня проводите различные физические нагрузки (последнюю - за три часа до сна). Физические нагрузки помогают бороться с гормоном стресса

4. Ужин должен быть легким, чтобы не замедлять выработку мелатонина, который помогает нам спать

5. Во второй половине дня выбирайте теплую воду и травяной чай (вместо кофе, черного или зеленого чая)

6. Ноги держите в тепле - это сигнал мозгу, что пора спать

7. Делайте дыхательные упражнения для расслабления мышц

8. Используйте "белый шум" - он помогает заснуть даже малышам

9. Восстановите рутину мирного времени - спланируйте свой суточный график