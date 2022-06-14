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Простые способы уснуть без лекарств и выспаться: как избавиться от бессонницы

Новина українською →
Вторник 14 июня 2022 22:00
Простые способы уснуть без лекарств и выспаться: как избавиться от бессонницы Фото: Как быстро уснуть без лекарств (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Расстройства сна сейчас есть у многих украинцев - из-за переживаний, ночных тревог и сирен. Бессонница стала неприятным спутником жизни у многих украинцев.

За день мы устаем, и ночью организм не успевает восстановиться без здорового и стабильного сна. А это ведет к раздражительности, повышенной тревожности, стрессами и невозможности наладить свою жизнь, отдых и работу.

Как избавиться от бессонницы и выспаться без лекарств, рассказал Игорь Тихолаз в Hubz.

Бессонница - это одна из природных защитных реакций организма на пребывание в опасности. Подсознание считает, что вокруг нас много угроз, поэтому мы постоянно должны быть в более-менее сознательном состоянии.

Но это нас истощает и может привести к депрессии, различным заболеваниями или обострению хронических болезней.

Чтобы справиться с бессонницей без лекарств, постарайтесь соблюдать эти рекомендации:

1. Сразу ложитесь в постель, когда чувствуете сонливость

2. Проветривайте помещение перед сном (оптимальная температура около 18-20 градусов)

3. В течение дня проводите различные физические нагрузки (последнюю - за три часа до сна). Физические нагрузки помогают бороться с гормоном стресса

4. Ужин должен быть легким, чтобы не замедлять выработку мелатонина, который помогает нам спать

5. Во второй половине дня выбирайте теплую воду и травяной чай (вместо кофе, черного или зеленого чая)

6. Ноги держите в тепле - это сигнал мозгу, что пора спать

7. Делайте дыхательные упражнения для расслабления мышц

8. Используйте "белый шум" - он помогает заснуть даже малышам

9. Восстановите рутину мирного времени - спланируйте свой суточный график

Кстати, ранее мы писали о том, как научиться спать хотя бы шесть часов в сутки.

А еще мы рассказывали о том, какие способы помогут выспаться в жару.

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