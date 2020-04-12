Эти простые способы могут спасти жизнь: как уберечься от заражения коронавирусом

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом в любых условиях

Коронавирус продолжает заражать жителей Украины, а также всего мира. Единственным способом уберечься от смертельного вируса медики называют соблюдение правил гигиены, ношение масок и ограничение социальных контактов.

Врач из Нью-Йорка Дэвид Прайс, который оказался в самом центре пандемии в США, записал небольшое обращение, в котором дал практические советы о том, как уберечь себя и своих близких от COVID-19.

Он объяснил, что уникальность коронавируса в том, что он незнаком человеческому организму и есть только три симптома, которые объединяют практически всех пациентов – это повышенная температура, кашель и боль во всем теле. Заражение происходит после контакта с инфицированным человеком или с тем, кто находится в инкубационном периоде. 99,9% заражений происходит от физического контакта руками с зараженной поверхностью, а затем физического контакта с собственным лицом. Для того, чтобы заразиться по воздуху, нужно находиться в очень тесном контакте с инфицированным и на протяжении долгого периода времени.

"Однако еще раз повторю: подавляющее большинство заражений происходит именно через физический контакт и последующее прикосновение к лицу. Это очень важный момент. И он на самом деле очень воодушевляет. Почему? – Потому что мы точно знаем путь, через который вирус попадает к нам. Я, находясь в госпитале с большим количеством больных COVID-19 каждый день, уверен, что не заболею, потому что я знаю эту цепочку последовательностей и поэтому знаю, как вести себя", - рассказал доктор.

Он отмечает, что гигиена – это то, что может всех спасти. Нужно следить за постоянной чистотой рук – мыть, использовать санитайзер, не прикасаться к дверным ручкам и кнопкам в лифте, не касаться собственного лица.

"По статистике, человек бессознательно трогает лицо около 90 раз в день. Вы с кем-то поздоровались за руку, не зная, что этот человек болеет COVID-19, а потом потрогали лицо? Все – вы тоже заболели! Как себя натренировать в этой осознанности? Один из способов – начать носить маску. Идея не в том, что она защитит вас от заражения (так как в большинстве случаев невозможно заразиться через воздух), а именно в том, чтобы научиться не трогать лицо. Причем это может быть любая маска (можно просто повязать платок на лицо) – это будет работать в качестве тренажера. Когда у вас на лице маска, вы просто перестаете трогать лицо. Поэтому простой совет: выходя из дома, надевайте маску", - объяснил Прайс и отметил, что чистота и маски – это 99% того, что вы не заразитесь.

Он объяснил, что ношение респиратора нужно только медикам, которые долго находятся в контакте с инфицированным, а обычным людям на улице и в магазинах они не нужны.

"Четвертое – социальная дистанция. Держите дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга. Это не очень сложно и не так уж меняет нашу жизнь. Простое правило, но чрезвычайно эффективное. Когда вы идете в аптеку или в магазин, вам не обязательно стоять непосредственно за спиной впереди стоящего человека в очереди. Стойте в нескольких шагах от него", - добавил врач.

Если в доме находится человек с температурой, то нужно его изолировать. Каждый раз, когда ему нужно будет выйти из комнаты – он должен мыть руки и надевать маску, а все места, которых он касался, нужно обязательно обработать или помыть.

"Не бойтесь находиться с больным родственником в одной квартире – просто следуйте этим простым рекомендациям. Есть два исключения из этого предписания: если вашей семье есть человек с повышенными рисками, например, очень пожилой человек или кто-то, кто недавно проходил химиотерапию, то лучше изолировать этого человека в отдельном помещении, чтобы исключить для него абсолютно все контакты с больными. Однако если это совершенно невозможно, то необходимо соблюдать чрезвычайно строгую изоляцию этого человека от больного", - добавил Прайс.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали 10 основных правил для тех, кто вынужден уйти на самоизоляцию.