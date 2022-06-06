Простые способы без лекарств предотвратить приступы мигрени

При мигрени у человека головные боли сопровождаются пульсирующими приступами, может возникать непереносимость к свету и звукам, а также чувство тошноты и другие неприятные проявления. Для снижения приступов мигрени медики советуют применить простые, но действенные способы избавиться от проблемы.
Об этом передает "Країна здоров'я".
Стоит отметить, что если в течение месяца изнуряющая головная боль проявляется очень часто - возникает от 15 и более раз - необходимо обращаться к медикам, которые поставят правильный диагноз и назначат курс лечения.
Способы предотвращения новых приступов мигрени:
Медики рекомендуют страдающим от мигрени людям ограничить или же совсем отказаться от некоторых продуктов в своем рационе, которые могут провоцировать проблему. Речь идет, в частности, о сыре (содержит тирамин, который способствует сокращению кровеносных сосудов, повышению давления), а также советуют избегать алкоголя, соленостей, маринадов, копченостей, соевых продуктов, орехов.
Снижение интенсивности физической активности людям с мигренью может пойти на пользу. Если вы занимаетесь зарядкой и спортом, то рекомендуют ограничиваться регулярными умеренными аэробными нагрузками.
Нервное напряжение играет значительную роль в провоцировании мигрени. Стресс также может вызвать обострение и новые сильные приступы. В условиях войны, когда в состоянии стресса многие люди находятся чуть ли не постоянно, такая проблема особенно актуальна. Для предотвращения проблемы советуют прогулки на свежем воздухе, дыхательные упражнения.
Важность соблюдения регулярных циклов сна и бодрствования для людей, которые страдают мигренью, не стоит недооценивать. Кстати, речь идет не только о будних днях, но и о выходных.
К слову, недавно врачи объяснили, как отличить головную боль от мигрени и чем лечить последнюю.
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