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Простые способы без лекарств предотвратить приступы мигрени

Фото: как избавиться от приступов мигрени (unsplash.com)
Автор: Владимир Костырин

При мигрени у человека головные боли сопровождаются пульсирующими приступами, может возникать непереносимость к свету и звукам, а также чувство тошноты и другие неприятные проявления. Для снижения приступов мигрени медики советуют применить простые, но действенные способы избавиться от проблемы.

Об этом передает "Країна здоров'я".

Стоит отметить, что если в течение месяца изнуряющая головная боль проявляется очень часто - возникает от 15 и более раз - необходимо обращаться к медикам, которые поставят правильный диагноз и назначат курс лечения.

Способы предотвращения новых приступов мигрени:

Пересмотрите рацион

Медики рекомендуют страдающим от мигрени людям ограничить или же совсем отказаться от некоторых продуктов в своем рационе, которые могут провоцировать проблему. Речь идет, в частности, о сыре (содержит тирамин, который способствует сокращению кровеносных сосудов, повышению давления), а также советуют избегать алкоголя, соленостей, маринадов, копченостей, соевых продуктов, орехов.

Избегайте значительных нагрузок

Снижение интенсивности физической активности людям с мигренью может пойти на пользу. Если вы занимаетесь зарядкой и спортом, то рекомендуют ограничиваться регулярными умеренными аэробными нагрузками.

Борьба со стрессом

Нервное напряжение играет значительную роль в провоцировании мигрени. Стресс также может вызвать обострение и новые сильные приступы. В условиях войны, когда в состоянии стресса многие люди находятся чуть ли не постоянно, такая проблема особенно актуальна. Для предотвращения проблемы советуют прогулки на свежем воздухе, дыхательные упражнения.

Нормализация режима сна

Важность соблюдения регулярных циклов сна и бодрствования для людей, которые страдают мигренью, не стоит недооценивать. Кстати, речь идет не только о будних днях, но и о выходных.

К слову, недавно врачи объяснили, как отличить головную боль от мигрени и чем лечить последнюю.

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