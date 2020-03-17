Эти простые правила помогут не заболеть коронавирусом

Коронавирус в Украине подтвердили уже у семи человек на 17 марта. Какие меры самозащиты можно применить, чтобы не заболеть смертельно опасной болезнью - в материале Styler.

Напомним, что в стране вводится жесткий карантин, чтобы остановить эпидемию COVID-19. Власти обращаются к украинцам по возможности как можно меньше выходить на улицу, для этого закрывается большинство заведений и метрополитен в Киеве, Харькове и Днепре.

По словам медиков с саммита Singularity University по противодействию распространения коронавируса, от COVID-19 могут помочь уберечься такие правила:

не ходите в места большого скопления людей (спортзалы, бары, клубы, рестораны, салоны красоты) - с 17 марта в Украине закрыты,

повремените с посещением дантистов (с 18 марта некоторые клиники закрываются),

замените походы в церковь духовным самосовершенствованием дома,

работайте удаленно, если надо ехать на работу - делайте это не в час пик,

в авто и такси - открывайте окна, чтоб был поток воздуха,

проветривайте квартиру и делайте влажную уборку - вирусы этого боятся,

если нужно выходить на улицу, соблюдайте дистанцию с другими людьми не менее 1,5 метра,

создайте в квартире "красную зону" для предметов с улицы, где может быть вирус - к примеру, обувь,

ходите по супермаркетам, когда там меньше людей,

когда берете тележку в маркете, протрите ее антисептиком,

стерилизуйте смартфон,

не трогайте лицо руками,

употребляйте в пищу только термически обработанную еду.

Чтобы держать иммунитет в тонусе, нужно правильно питаться и полноценно высыпаться.

Ранее мы писали, что Новая почта временно закрыла некоторые отделения из-за карантинных мер в Украине. Перечень отделений, которые временно не будут принимать посылки, можно увидеть по ссылке.