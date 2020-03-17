Эти простые правила помогут не заболеть коронавирусом

От коронавируса можно защититься при помощи простых жизненных правил
Коронавирус в Украине подтвердили уже у семи человек на 17 марта. Какие меры самозащиты можно применить, чтобы не заболеть смертельно опасной болезнью - в материале Styler.
Напомним, что в стране вводится жесткий карантин, чтобы остановить эпидемию COVID-19. Власти обращаются к украинцам по возможности как можно меньше выходить на улицу, для этого закрывается большинство заведений и метрополитен в Киеве, Харькове и Днепре.
По словам медиков с саммита Singularity University по противодействию распространения коронавируса, от COVID-19 могут помочь уберечься такие правила:
Чтобы держать иммунитет в тонусе, нужно правильно питаться и полноценно высыпаться.
Ранее мы писали, что Новая почта временно закрыла некоторые отделения из-за карантинных мер в Украине. Перечень отделений, которые временно не будут принимать посылки, можно увидеть по ссылке.