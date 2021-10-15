Простуда и ОРВИ: как не получить осложнение после болезни

Специалист отметила, что, если начался насморк, появился кашель или другие признаки простуды, но необходимо остаться дома на несколько дней. Даже при отсутствии температуры такое заболевание может вызвать серьезные осложнения.

ОРВИ и ОРЗ появляется тогда, когда человек впервые или повторно столкнулся с возбудителем заболевания. Течение болезни очень индивидуально и во многом зависит от иммунной системы человека. Если с этим возбудителем человек ранее контактировал, болезнь может быть в легкой форме, в виде легкого недомогания. Если есть сопутствующие заболевания, которые могут усложнить течение болезни – стоит быть особенно внимательными и соблюдать режим.

Даже легкая форма простуды при определенных условиях может дать сильную нагрузку на иммунную систему, и она перестанет справляться.

"Золотое правило при любом ОРЗ, заболел – сиди дома. Что же делают многие? Принимают жаропонижающее и отправляются на работу, по другим делам, перенося заболевание "на ногах". В таких случаях рассчитывать на быстрое выздоровление не стоит, поскольку человек продолжает находиться в состоянии, которое не способствует выздоровлению", - объяснила врач.

Она добавила, что даже самая легкая простуда "на ногах" может вызвать осложнение и уложит в постель надолго, если вы не дадите организму обновиться и справиться с инфекцией.

Особенно опасно это для людей из группы риска: пожилым, детям, при проблемах с сердцем, диабете и других хронических заболеваниях.

Как правильно лечиться при простуде

Нужно придерживаться сбалансированного рациона, легких физических нагрузок, чтобы поддержать работу суставов и нормального кровообращения. Важно проветривать помещение, питаться, создать в помещении правильный температурный режим и болезнь уйдет за 3-5 дней без осложнений.

Лечить простуду можно симптоматически – при болях в горле можно принимать леденцы и пастилки, которые снимают боль и раздражение. Обязательно нужно консультироваться со своим лечащим врачом о методах лечения.

Почему нужно оставаться дома при легкой простуде

Постарайтесь не контактировать 2-3 дня ни с кем из окружающих, особенно, когда есть насморк, кашель или повышение температуры.

"Также думайте и об окружающих, если вы даже с легкой формой инфекции проедетесь в метро или автобусе и заразите, например, онкобольного человека, то он может получить осложнение и умереть, это не преувеличение. Особенно это касается коронавирусной инфекции, то есть людей, переболевших бессимптомно или отказавшихся от вакцинации. Они – потенциальная угроза для людей, чья иммунная система ослаблена", - объяснила Анна Красюк.

Как не допустить осложнений

Горло, нос и рот должны быть чистыми, тогда там не будут размножаться бактерии, и они не смогут спровоцировать развитие осложнений. Если состояние организма будет в норме, то при встрече с инфекцией иммунитет справится очень быстро.

При простуде нос следует полоскать солевыми растворами до 12 раз в день. Чтобы возбудитель инфекции из носоглотки не попал в другие органы, в кровь и лимфатическую систему.

"Лечение ОРЗ симптоматическое, это сбить температуру, принять препарат от боли в горле, промыть или закапать нос, чтобы нормально дышать. И соблюдать постельный режим, пить больше жидкости, чтобы дать возможность организму скорее побороть болезнь", - отметила специалист.

Также она указала на важность влажной уборки, мытье полов, протирании мебели влажными тряпками. Для ребенка можно приготовить что-то вкусное, чтобы вызвать аппетит. Если самочувствие хорошее, то можно выйти погулять в парк.