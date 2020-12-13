Просто танцуют все: в сети забавно высмеяли ледяной "апокалипсис" в Украине (фото, видео)

В середине декабря в Украину пришли дожди, и, ожидаемо, принесли с собой крайне опасные погодные условия. В результате осадков первыми пострадали киевляне, которые еще в ночь на пятницу были вынуждены искать способы вернуться домой в чистой одежде и без синяков на коленках. Уже в субботу гололедица застала жителей и других областей. Несмотря на крайне опасные погодные условия, украинцы стараются смотреть на метеорологические капризы с юмором. Styler собрал забавные фотожабы и мемы после ледяного "апокалипсиса" в Украине.

Из-за аномально скользких улиц украинцы были вынуждены буквально ползти домой. Забавные позы и даже крайне опасные происшествия на дорогах, закончившиеся без травм, стали мишенью для новых шуток.

Так, неизвестный автор обыграл тему гололеда и коронавируса, взяв за основу уже всем известную картинку статистики МОЗ. Автор назвал свой мем "Накачанные ноги за последние сутки".

Жители Киева вспомнили песню "Як тебе не любити, Києве мій" и сделали соответствующий мем.

Также украинцы шутят о скользких тротуарах кадрами из советских кинофильмов.

И создают мемы на известные вокальные шоу.

Авторы курьезных картинок решили провести параллели между жителями Киева, которые несколько дней страдали из-за гололеда на дорогах, с профессиональными фигуристами на льду.

Украинцы вспомнили даже курьезы с политиками.

А также создали забавный видеоролик с кадрами падений.

Напомним, что ранее синоптики предупредили о наступлении еще более опасной гололедицы.

Также мы писали, что народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз на зиму. По его мнению, снег может пролежать 110 дней.