Не просто "поганий настрій". Названо головні ознаки депресії

У Міністерстві охорони здоров'я України нагадали про серйозні психічні проблеми, які важливо розпізнати. Йдеться про біполярний розлад, а також про депресію.
Як розпізнати депресію, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис МОЗ у Facebook.
Так, у МОЗ зазначили, що біполярний розлад - це не просто "поганий настрій". Людина, яка має таку проблему, може відчувати різні та незвичайні перепади настрою, активності та концентрації. Усе це відбувається у двох типах епізодів - депресивному та маніакальному.
"Наголошуємо, що біполярний розлад може діагностувати тільки лікар. Людина потребує допомоги фахівця, який допоможе встановити правильний діагноз та призначити відповідне лікування, завдяки якому пацієнт може жити повноцінне життя", - йдеться у дописі.
Що таке біполярний розлад (фото: facebook.com/moz.ukr)
А тому українцям нагадали про те, що таке депресія. Ця хвороба є комплексним розладом, який виникає як прояв взаємодії біологічних, психологічних та соціальних чинників
"Буває генетична схильність до депресії, яка, втім, зовсім не означає, що у людини обов'язково буде цей розлад, але підвищує ризик за наявності супутніх стресових подій у житті", - пояснили у МОЗ.
Окрім цього, депресія може проявитися такими фізичними симптомами:
"Лікування депресії включає медикаментозне лікування, психотерапію та зміну способу життя", - додали у МОЗ.
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