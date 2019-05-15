Просто набросилась: под Киевом собака покусала ребенка

В городе Вишневое Киевской области собака набросилась на группу школьниц и одну из них сильно покусала. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Инцидент произошел во вторник вечером, 14 мая. Как сообщили в полиции, 8-летняя девочка вместе с подругами гуляли около своего дома. В это время к ним подбежала собака, которая набросилась на одну из девочек. Ее подруги сильно испугались и убежали.

Пострадавшая девочка после инцидента самостоятельно добралась до дома и рассказала о нападении отцу. Он вызвал скорую медицинскую помощь и ребенка госпитализировали.

На данный момент девочка находится под наблюдением врачей и проходит лечение. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Ребенок получил множественные укусы лица и тела.

В Вишневом собака набросилась на детей (kv.npu.gov.ua)

Сотрудники полиции проводят расследование, чтобы установить владельца собаки. Если хозяин не будет найден, то полицейские вынуждены будут обратиться в соответствующие местные организации, чтобы изолировать животное и установить наличие у нее опасных инфекционных заболеваний.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Кропивницком домашний пес набросился на мужчину и сильно его покусал. Через несколько дней пострадавший скончался в больнице.

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