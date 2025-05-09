Не просто милий жест. Вчені нарешті з'ясували, чому собака нахиляє голову вбік, коли ви говорите

До певного часу вважалося, що коли собака повертає голову вбік під час того, як людина говорить - це ознака абсолютного нерозуміння. З часом вчені спростували цю хибну думку.

Однак новіші дослідження показують, що це не просто мила звичка тварини, а поведінка, яка має більш глибоке значення. А ще їм вдалося зрозуміти, що у цей момент відбувається в голові у собаки.

Це жест, пов'язаний з увагою

За дослідженнями Університету Етвеша Лоранда (Угорщина), собаки частіше нахиляють голову, коли чують знайомі слова - наприклад, назви улюблених іграшок чи команд ("вечеря", "прогулянка", "парк", "миска") Це вказує на те, що вони обробляють інформацію і намагаються краще її зрозуміти.

Вони намагаються краще чути

Фізіологічно нахил голови допомагає собаці краще вловити звук, особливо якщо джерело голосу знаходиться вище або збоку. У різних порід форма вух і морди впливає на спосіб, у який вони чують, тому такі нахили можуть бути компенсаторним механізмом.

"Форма голови та морди може заважати собаці бачити. Щоб зрозуміти, як довга морда заважає зору, притисніть кулак до носа та озирніться навколо. Ви повинні повернути голову, щоб побачити об'єкт прямо перед собою. Собаки роблять те саме", - пояснюють вчені.

До речі, собаки з плоскими мордочками, такі як бульдоги або бостонські тер'єри можуть менше нахиляти голову, бо їхні короткі носи не так заважають, скажімо, як ніс у такси.

Емоційний контакт

Нахил голови - це також спосіб показати емпатію. Собаки сприймають емоційні сигнали у голосі людини, і цей жест є своєрідною "реакцією слухача". Вони можуть вловлювати інтонацію, відчувати емоції та демонструвати, що вас слухають.

А можливо - просто чекають на винагороду

Якщо собака навчилась, що після нахилу голови її хвалять, погладжують, сміються або дають ласощі, то жест стає частиною її поведінкового репертуару. Це класичне підкріплення - тварина повторює те, за що отримує винагороду.

Собаки показують вам свою увагу

За даними ветеринарної лікарні VCA, собаки нахиляють голову, коли ви з ними розмовляєте, щоб показати, що вони активно вас слухають.

"Собаки розуміють нас, оцінюючи не лише те, що ми говоримо, а й те, як ми це говоримо. Вони оцінюють наші вирази обличчя, рухи очей, тон голосу, мову тіла та інтонацію, щоб інтерпретувати людське спілкування. Щоб зрозуміти нас, собаки повинні чітко бачити наші обличчя, і нахил голови допомагає у цьому процесі", - пояснюють фахівці.