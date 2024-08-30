Просто і швидко: тренер назвав 5 кроків ефективного схуднення

Які способи допоможуть схуднути

Тренер опираючись на дослідження, яке було проведено для визначення поведінкових і психологічних факторів, які можуть сприяти зниженню ваги, виявив деякі способи, які допоможуть у цьому.











За словами експерта, збільшення споживання овочів - це чудовий спосіб зберегти ситість і простий спосіб зменшити споживання калорій протягом дня.













Нестача сну

Нестача сну впливає на метаболізм та уповільнює процеси схуднення.

Недосипання призводить до низки проблем зі здоров’ям та збільшення ваги, за систематичного недосипання можуть швидко утворюватися скупчення жиру. Здорові люди, які сплять мало, до чотирьох годин на добу, з’їдають на 300 кілокалорій більше, ніж ті, хто спить 9 годин.

Користуєтеся великими тарілками

Щоб з'їдати менше, потрібно брати меншу тарілку. Повна маленька тарілка змусить вас думати, що ви з'їли більше, ніж насправді.

Нестача білка

Білок насичує організм і допомагає залишатися ситими довше. Що своєю чергою допоможе уникнути вживання дуже великої кількості їжі в цілому і, зокрема, надмірно оброблених продуктів.