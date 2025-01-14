Простий тест, який може передбачити, чи буде у вас інсульт

Що треба знати про тест на інсульт

Аналіз таких характеристик, як щільність, звивистість і кут розгалуження вен і артерій, може дати підказки про системне здоров’я людини.

Дослідники проаналізували зображення понад 45 тисяч людей, зареєстрованих у UK Biobank. З них 749 перенесли інсульт протягом середнього періоду спостереження 13 років.

Дослідження виявило 29 показників здоров’я судин, які, здається, допомагають передбачити ризик інсульту людини.

У поєднанні з інформацією про їхній вік і стать цей "судинний відбиток" був таким же гарним для прогнозування ризику інсульту, як аналіз традиційних показників ризику, таких як холестерин, вага та статус куріння.

Команда зазначила, що їх метод використовує фотографію очного дна, яка вже широко пропонується оптиками. Безболісна, неінвазивна процедура передбачає фотографування задньої внутрішньої стінки ока.

Зазначається, що традиційні методи оцінки ризику інсульту, такі як аналізи крові, можуть бути інвазивними або дорогими, а також мають обмежений прогноз.

"Потрібні вдосконалені моделі прогнозування інсульту, а нові підходи до аналізу судин сітківки пропонують можливість покращити точність прогнозу", - вважають вчені.