Простий тест, який виявляє серцеві захворювання на ранній стадії

Виявити проблеми з серцево-судинною системою на початкові стадії можна за допомогою тесту, для якого знадобиться здати простий аналіз.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Як виявити проблеми з серцем

Серцево-судинна система охоплює такі захворювання, як ішемічна хвороба серця, серцева недостатність та інсульти. Пацієнти можуть помітити такі симптоми, як задишка, біль у грудях, втома, прискорене серцебиття та хрипи.

Кардіолог Санджай Гупта розповів про тест, який може багато розповісти про майбутній ризик серцевих захворювань.

Він попередив, що багато звичайних тестів можуть виявити проблеми лише після того, як хвороба вже завдала шкоди.

Тест називається мікроальбумінурія, який вимірює кількість білка, що називається альбумін, який присутній у сечі, і є способом визначити, чи добре функціонують ваші нирки.

За допомогою цього аналізу можна оцінити функцію нирок за наявності гломерулонефриту, цукрового діабету чи серцевої недостатності.

Більшість серцево-судинних захворювань викликані шкідливими процесами, що відбуваються в кровоносних судинах. Будь-який шкідливий процес, який відбувається в організмі, найімовірніше, спочатку вплине на найдрібніші кровоносні судини.

Важливо, якщо цей процес залишиться без контролю, тоді пошкодження пошириться на більші кровоносні судини.

"Наші нирки також містять дуже щільну популяцію крихітних кровоносних судин. Якщо вони почнуть пошкоджуватися, з нирок почнуть витікати різні речовини, які не витікали б, якби вони були повністю здоровими. Однією з речовин, яка витікає, коли нирки не працюють, є білок або альбумін", - додав медик.

На які показники орієнтуватись

Якщо рівень альбуміну коливається від 30 до 300 міліграмів, це вважається мікроальбумінурією. Було проведене дослідження, яке показало, що існує значний зв’язок між мікроальбумінурією та порушеннями серцевої функції.