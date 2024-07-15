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Простий лайфхак у харчуванні, який допоможе вам схуднути

Понеділок 15 липня 2024 13:31
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Простий лайфхак у харчуванні, який допоможе вам схуднути Фото: Який простий трбк допоможе скинути вагу (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Ожиріння - це серйозна проблема, яка відбивається на здоров'ї всього організму. Це спричиняє серцево-судинні захворювання та деякі види раку. За словами одного експерта, існує простий трюк у харчуванні допоможе скинути зайві кілограми.

Що треба робити для схуднення, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mindful.org.

Простий хак для схуднення

Дієтолог Сара Абдула закликала людей спробувати харчуватися усвідомлено.

Усвідомлене харчування базується на буддистській концепції уважності, яка заохочує вас повністю усвідомлювати, що відбувається всередині вас і навколо вас в даний момент.

Точніше, це практика бути повністю уважним до своєї їжі, своїх почуттів, свого голоду та сигналів насичення. Ідея полягає в тому, що це може допомогти запобігти переїданню та дозволить вам зробити вибір здоровішої їжі.

Звернення уваги та повне усвідомлення того, що ви їсте та як ви це їсте, може бути надзвичайно важливим кроком у контролі ваги. Замість того, щоб зосереджуватися виключно на тому, що ви їсте, зверніть увагу на те, як ви їсте. Уповільніть темп, насолоджуйтеся кожним шматочком і прислухайтеся до сигналів голоду та ситості свого тіла.

Усвідомлене харчування може допомогти запобігти переїданню та сприяти вибору здоровішої їжі.

Шість кроків для усвідомленого харчування

  • Прислухайтеся до свого тіла та зупиняйтеся, коли насититесь
  • Їжте тільки тоді, коли наше тіло каже нам їсти (наприклад, коли у вас бурчить у животі, енергії мало)
  • Їжте разом з іншими у встановлений час і в певних місцях
  • Вживайте здорову їжу
  • Не їжте перед телевізором
  • Розумійте, коли іде ваша їжа

За словами експертів Гарвардської медичної школи, низка досліджень пов’язує усвідомлене харчування з успішною втратою ваги.

Травлення включає складну серію гормональних сигналів між кишківником і нервовою системою, і, здається, мозку потрібно близько 20 хвилин, щоб зареєструвати ситість.

Нагадаємо, що експерт розказав, що потрібно робити щоранку, щоб схуднути.

Читайте також, спробуйте саме цей перекус, якщо не хочете набирати вагу.

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