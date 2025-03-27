Простий домашній тест може виявити ризик Альцгеймера задовго до перших симптомів

Вчені припускають, що один простий тест може допомогти виявити найперші потенційні ознаки руйнівного захворювання, яка руйнує пам'ять. Йдеться про хворобу Альцгеймера.

Як саме виявити до появи перших симптомів, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Який тест допоможе виявити хворобу Альцгеймера?

Дослідники виявили, що простий домашній "тест на запах", за допомогою якого людей просять визначити та запам’ятати аромати, може виявити людей із ризиком розвитку хвороби Альцгеймера.

Тест можна використовувати для виявлення пацієнтів за роки до появи інших, більш очевидних симптомів, і допомогти швидко відстежити їх для раннього лікування.

Медики вже давно припускають, що існує зв’язок між хворобою, що забирає пам’ять, і аносмією (повна або часткова втрата нюху).

Токсичні білки, виявлені в мозку пацієнтів з хворобою Альцгеймера, часто утворюються в областях, пов’язаних з нашим нюхом.

Американські вчені кажуть, що тест майже 200 пацієнтах показав, що люди з когнітивними порушеннями отримали нижчі бали, ніж ті, хто не мав цього захворювання.

Когнітивні порушення - це легкі проблеми з пам’яттю та мисленням, які можуть бути передвісником повноцінної деменції.

Старший автор дослідження доктор Марк Альберт повідомив, що виявлення пацієнтів із групи ризику може мати величезне значення для результатів пацієнтів.

"Раннє виявлення когнітивних порушень може допомогти нам виявити тих, хто ризикує захворіти на хворобу Альцгеймера, і втрутитися за роки до появи симптомів пам’яті", - сказав він.

Як саме проходить тест?

Людям підносять до носа шматочок кокосового горіха, аромат якого вони мають вдихнути. Також пропонується розрізнити запахи свіжого хліба. Якщо людина не відчуває ці запахи - вона має право на потенційне раннє втручання для уповільнення або боротьби з хворобою.

Зазначимо, що втрата нюху не обов’язково є гарантією того, що у вас буде деменція, оскільки існує цілий ряд потенційних причин. До них належать такі хвороби, як звичайна застуда, грип або Covid, інфекція пазух носа, алергія або навіть новоутворення всередині носа, які називаються носовими поліпами.

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