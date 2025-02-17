Простий домашній тест може виявити хвороби та "передбачити" тривалість життя

Скільки потрібно простояти на одній нозі

У тесті пояснюється, якщо організм молодий, то людина в змозі простояти більше 40 секунд, а якщо є певні проблеми, то 5 секунд можуть бути важкими.

У службі охорони здоров'я стверджують, що чим старша людина, то час стояння на одній нозі нижчий. Загалом, є такі рекомендації:

43 секунд, якщо вам від 18 до 39 років

40 секунд, якщо вам від 40 до 49 років

37 секунд у віці від 50 до 59

30 секунд, якщо вам від 60 до 69 років

від 18 до 19 секунд, якщо вам від 70 до 79 років

більше 5 секунд, якщо вам понад 80 років

Що показує тест "Фламінго"?

Цей тест покликаний підвищити обізнаність про вплив старіння на силу, баланс і спритність.

Перш ніж тестувати себе:

переконайтеся, що хтось є з вами

переконайтеся, що ви знаходитесь у вільному місці

на вас зручне взуття

Якщо під час тесту ви відчуваєте нестабільність або погане самопочуття, то припиніть тест.

Тест "Фламінго", який передбачає стояння на одній нозі (фото: Freepik)

Під час тесту:

тримайте очі відкритими, а руки на стегнах

встаньте на одну ногу без будь-якої іншої опори

час починається, коли ваша нога відривається від землі, і зупиняється, коли ви опускаєте ногу назад

Цей тест може дати корисну інформацію про ризик виникнення хворою та смертності у людей середнього та старшого віку.

Згідно з даними Британського журналу спортивної медицини, нездатність стояти на одній нозі протягом 10 секунд пов’язана з майже подвоєнням ризику смерті з будь-якої причини протягом наступних 10 років.

Лікар Деббі Дайер розповіла, що щоденні рухи тіла також приносять швидку користь. Фізичні вправи чудово впливають на психічне здоров’я.