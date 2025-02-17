Простий домашній тест може виявити хвороби та "передбачити" тривалість життя

Існує простий тест "Фламінго", який може попередити людей середнього та похилого віку про серйозні проблеми зі здоров'ям. Щоб перевірити себе, необхідно простояти на одній нозі певну кількість часу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт британської служби здоров'я " National Health Service ".

Скільки потрібно простояти на одній нозі

У тесті пояснюється, якщо організм молодий, то людина в змозі простояти більше 40 секунд, а якщо є певні проблеми, то 5 секунд можуть бути важкими.

У службі охорони здоров'я стверджують, що чим старша людина, то час стояння на одній нозі нижчий. Загалом, є такі рекомендації:

43 секунд, якщо вам від 18 до 39 років

40 секунд, якщо вам від 40 до 49 років

37 секунд у віці від 50 до 59

30 секунд, якщо вам від 60 до 69 років

від 18 до 19 секунд, якщо вам від 70 до 79 років

більше 5 секунд, якщо вам понад 80 років

Що показує тест "Фламінго"?

Цей тест покликаний підвищити обізнаність про вплив старіння на силу, баланс і спритність.

Перш ніж тестувати себе:

переконайтеся, що хтось є з вами

переконайтеся, що ви знаходитесь у вільному місці

на вас зручне взуття

Якщо під час тесту ви відчуваєте нестабільність або погане самопочуття, то припиніть тест.

Тест "Фламінго", який передбачає стояння на одній нозі (фото: Freepik)

Під час тесту:

тримайте очі відкритими, а руки на стегнах

встаньте на одну ногу без будь-якої іншої опори

час починається, коли ваша нога відривається від землі, і зупиняється, коли ви опускаєте ногу назад

Цей тест може дати корисну інформацію про ризик виникнення хворою та смертності у людей середнього та старшого віку.

Згідно з даними Британського журналу спортивної медицини, нездатність стояти на одній нозі протягом 10 секунд пов’язана з майже подвоєнням ризику смерті з будь-якої причини протягом наступних 10 років.