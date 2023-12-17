Простий десерт на Новий рік: приготуйте "п'яний виноград" і здивуйте усіх гостей

Для приготування вам знадобляться:

1 кг. зеленого винограду

750 мл. ігристого вина Prosecco

120 мл. горілки

1/2 склянки цукру.

Почнемо приготування. Спочатку відокремте виноград від грона та добре його помийте. Потім зробіть "настоянку". Змішайте горілку з просеко, а потім залийте цим виноградинки. Дайте майбутньому десерту настоятися. Виноград має "відпочити" у холодильнику як мінімум три години.

Потім злийте горілку та просеко в іншу ємність. Виноград відкиньте на друшляк й обсушіть його серветками. Після цього перекладіть його у глибоку миску й засипте цукром.

Рецепт десерту на Новий рік (фото: pixabay.com)

Обережно перемішайте, аби кожна виноградинка отримала свою порцію цукру. Потім відправте миску з майбутнім десертом у холодильник. Там виноград має "дійти" протягом 3-8 годин.

Перед подачею десерту на стіл потрусіть його ще раз. Виноград має вкритися цукром повністю, а потім ви можете запропонувати його гостям, яких точно приємно здивує цікава страва.