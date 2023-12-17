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Простий десерт на Новий рік: приготуйте "п'яний виноград" і здивуйте усіх гостей

Легкий десерт на свята (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Не знаєте, чим здивувати гостей на Новий рік? Приготуйте п'яний десерт з виноградом! Це не просто смачна й цікава страва, а ще й традиційне частування в Іспанії та Мексиці. Там вважають, що о півночі треба встигнути з'їсти 12 виноградинок, аби кожний місяць наступного року був щасливим.

Як приготувати "п'яний виноград", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.

Для приготування вам знадобляться:

  • 1 кг. зеленого винограду
  • 750 мл. ігристого вина Prosecco
  • 120 мл. горілки
  • 1/2 склянки цукру.

Почнемо приготування. Спочатку відокремте виноград від грона та добре його помийте. Потім зробіть "настоянку". Змішайте горілку з просеко, а потім залийте цим виноградинки. Дайте майбутньому десерту настоятися. Виноград має "відпочити" у холодильнику як мінімум три години.

Потім злийте горілку та просеко в іншу ємність. Виноград відкиньте на друшляк й обсушіть його серветками. Після цього перекладіть його у глибоку миску й засипте цукром.

Рецепт десерту на Новий рік (фото: pixabay.com)

Обережно перемішайте, аби кожна виноградинка отримала свою порцію цукру. Потім відправте миску з майбутнім десертом у холодильник. Там виноград має "дійти" протягом 3-8 годин.

Перед подачею десерту на стіл потрусіть його ще раз. Виноград має вкритися цукром повністю, а потім ви можете запропонувати його гостям, яких точно приємно здивує цікава страва.

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