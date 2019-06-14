Не простим никогда: на фронте погиб молодой разведчик с позывным "Механик" (фото)

На Донбассе погиб украинский воин Виталий Малозовенко. Молодой разведчик получил фатальное минно-взрывное ранение при выполнении боевого задания 13 июня в районе проведения ООС под Песками Донецкой области, передает Nikopolnews.

Боец был командиром беспилотных авиационных комплексов разведывательного взвода 34 батальона 57 бригады военной части А-4395.

6 июня ему исполнилось 24 года.

Виталий - уроженец села Тырлова Балка Устиновского района Кировоградской области.

Воин ВСУ Виталий Малозовенко (фото из соцсети)

Воина дома ждали родители, жена и маленькая дочь.

"Виталий был очень осторожен. Он все просчитывал. Но на войне ничего нельзя предсказать. Очень жаль, что погиб реальный воин", - рассказал друг погибшего, говорится в сообщении "Молитвенной группы" на странице в Facebook.

Кировоградский областной совет и ОГА выразили шлубокую скорбь в связи с гибелью молодого героя и искренние соболезнования его родным и близким.

У Виталия Малозовенко остался ребенок (фото из соцсети)

"Друг Механик, боец 34 батальона 57 бригады - погиб на войне против московских оккупантов... Честно, трудно быть носителем такой массы негативных новостей. Однако не могу не писать. Мы с Виталием несколько раз пересекались на фронте. Очень классный парень. Жаль, что его нет.

Однако очень трудно осознавать, что дочь нашего собрата больше не скажет: "Когда ты приедешь, папа..."? Вечная память, друг. Вечная память всем, кто погиб за свободу Украины!", - написала Ксения Кот в Facebook-группе "Боремось! Переможемо!"

Пользователи сети скорбят о гибели молодого разведчика и склоняют голову перед героем, который защищал Украину от оккупантов на Донбассе.

Вечная память!

Царство небесное!

Спи спокойно, козак. Вечная память погибшим...

Боль не передать словами. Вечная память и слава воину;

Господи, Божечки, что же происходит, ему только жить, радоваться дочерью, женой... Земля тебе пухом, спи спокойно. Ты ангел. Вечная Память всем погибшим. А вам московитам сгореть в аду, не забудем, не простим никогда.

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, в ночь с 6 на 7 июня в зоне ООС на Донбассе в результате артиллерийского обстрела позиций спецподразделения "Азов" вблизи населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге погибли два бойца - 28-летний Дмитрий Пругло с позывным "Круглый" и 23-летний Максим Олексюк с позывным "Максон".

Также мы писали о том, что в ночь на 3 июня на Донбассе погиб военный ВСУ, старший сержант отдельной десантно-штурмовой бригады, Вадим Владимирович Забава.