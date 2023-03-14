Прості правила для швидкого схуднення: допоможуть скинути вагу буквально за один тиждень

Як скинути вагу за один тиждень

Фахівці стверджують, що позбавитися зайвих кілограмів за короткий термін – абсолютно реально. Для цього потрібно вести правильний спосіб життя та змінити харчові звички.

Швидкий спосіб допоможе вам зменшити вагу води в організмі, а не жиру. Однак хороший результат дозволить стати на шлях до більш ґрунтовного схуднення.

Змініть свій спосіб життя

Наші звички багато в чому визначають якість нашого життя та здоров'я. Прийміть гарні звички та відкиньте погані, і ви побачите, як відчиняєте двері до здорового способу життя.

Встановіть реалістичну мету

Ціль необхідна, щоб мотивувати себе на схуднення. Але ставте реалістичні цілі. Якщо ви поставите собі за мету те, чого не зможете швидко досягти, це може сильно збити ентузіазм і стати стримуючим фактором у ваших прагненнях.

Встановіть час

Перетворіть себе на повільного їдця. Цінуйте їжу, яку ви їсте. Встановіть собі таймер на 20 хвилин і переконайтеся, що кожну хвилину ви витрачаєте на смакування страви. Уважне харчування та гарне пережовування допомагають схуднути. Швидке поглинання їжі призводить до переїдання, тому що шлунок не встигає повідомити мозку, що він сповнений.

Зменшуйте порції

Завжди важливо перевіряти, що у вас на тарілці – якість їжі та її кількість. Контроль порцій - це не тільки хороша практика для схуднення, а й зниження надмірного споживання енергії. Поділіть ваші порції навпіл і переконайтеся, що ви вибираєте менші порції.

Не їжте перед телевізором

Поєднання часу перегляду телевізора з обідом призводить до бездумного прийому їжі. Ви схильні зосереджуватися на тому, що відбувається на екрані телевізора, і перестаєте усвідомлювати, що відбувається у вас у роті та шлунку. І зрештою - переїдаєте. Їжте за обіднім столом і концентруйтеся на тому, що ви їсте.

Їжте обережно

Ви повинні почати їсти до того, як відчуєте себе надто голодним. Інакше ви не зупинитесь доти, доки не насититесь. Коли ми дуже голодні, ми схильні з'їсти більше, ніж нам насправді потрібно.

Саме тому люди, які морять себе голодом, щоб схуднути, зрештою набирають знову вагу. Не пропускайте час їди та не чекайте, коли ви сильно зголоднієте. І закінчуйте трапезу до того, як відчуєте насичення.

Не їжте в русі

Намагайтеся не вживати їду на ходу, оскільки це призводить до швидкого спорожнення шлунка та прискорить прихід відчуття голоду. А також - до додаткових прийомів їди. Завжди їжте за столом тільки сидячи.

Добре спіть

Ваш режим сну багато в чому залежить від вашої ваги. Нестача сну може призвести до збільшення ваги. Люди, які сплять менш як 5,5 годин на добу, зловживають їжею, багатою на вуглеводи.

Намагайтеся висипатись і спати не менше 7-8 годин на добу. Практикуйте вправи на глибокий подих, щоб швидко засинати.

Дотримуйтесь правила 80/20

Це правило дозволить вам худнути й при цьому не відмовлятися від улюблених страв. У вашому раціоні має бути 80% поживної, корисної та здорової їжі. А 20% – це ваша улюблена їжа. Так ви зможете менше з'їдати "шкідливу" їжу і не переїдати й контролюватимете, коли вам захочеться перекусити.

Зберігайте позитивний настрій

Намагайтеся зберігати позитивний настрій і говорите частіше, що ви здорові та активні. Багато хто не готовий сприймати такий аутотренінг, але те, що ви робите з собою, може мати драматичні наслідки для вашого розуму і, зрештою, для вашого життя. Тому потрібно зменшити стрес і не сприймати все надто серйозно.

Які продукти потрібно їсти

Багато фруктів та овочів. Вони відіграють важливу роль в управлінні вагою та здоров'ям. У них мало калорій, є вода та клітковина. Це дозволяє швидко насичуватися, запобігає переїданню та відбиває потяг до нездорової їжі.

Їжте суп. Перші страви допомагають приборкати апетит, і ви з'їсте менше їди під час обіду. Тим більше, що супи можуть бути дуже поживними та низькокалорійними. А це саме те, що потрібно людині, яка хоче схуднути.

Цільнозернові продукти. Це один із найкорисніших продуктів на вашій кухні. Зерна перетравлюються повільно, тому ви довго почуватиметеся ситими. Вживання цілих зерен в їжу допомагає знизити масу тіла і вісцеральний жир, а це ще важливо і для поліпшення резистентності до інсуліну.

Заберіть цукор. Цукор може бути гіршим за жир під час схуднення. Основними причинами збільшення ваги є напої з цукром та газовані безалкогольні напої.

Пийте зелений чай. Цей напій рекомендує багато експертів і не дивно - він дуже корисний. Такий чай збільшує механізм спалювання калорій в організмі. У ньому міститься багато антиоксидантів, які підвищують метаболізм та зменшують жирові відкладення.

Їжте здорові закуски. Вибрати здорове перекушування під час схуднення складно. Але реально – беріть продукти з високим вмістом білка та клітковини.

Відмовтеся від хрумкого, вершкового та сирного. Виключіть із раціону соуси, смажену їжу, висококалорійні страви. Наприклад, від сиру на бутербродах, не додавайте в салати майонез, не їжте крем-супи.

Вживайте хороші жири. Вони допомагають живити клітини та підтримувати роботу організму. До таких продуктів належать продукти з омега-3: авокадо, волоські горіхи, насіння.

Пийте багато води. Візьміть у звичку - випивати склянку води до їди - це позбавить від переїдання. І склянка води після – це покращить травлення.

Змініть підхід до вправ

Тримайте своє тіло в русі та вибирайте той вид активності, який вам дасть більше здоров'я та відчуття щастя. Наприклад, займіться йогою – вона допомагає створити зв'язок між розумом та тілом.

Спалювати калорії вам допоможуть швидкі та прості вправи – 20 хвилин швидкої ходьби, 30 хвилин активного прибирання в будинку.

Обов'язково робіть вправи вранці - вони ефективніші, ніж заняття вечорами.

Якщо ви хочете зайнятися спортом у залі, то від зайвого жиру швидко позбавлять вправи на підйом ваги - така атлетика спалює жир і допомагає наростити м'язову масу. А ще – допомагає позбутися жиру на животі. Більше м'язів – швидше обмін речовин.