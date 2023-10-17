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"Просив допомоги у людей": у Рівненській області врятували травмованого собаку

У Рівненській області врятували травмованого собаку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Дубно Рівненської області поліцейські спільно з фахівцями ДСНС зняли з даху закинутої будівлі песика. Відомо, що у тварини була травмована лапа.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Національної поліції у Facebook.

Як виявили тварину

Перехожі побачили на даху закинутої будівлі пса, який "своїм поглядом наче просив допомоги у людей".

Саме в цей час вулицею в Дубно проїжджало авто поліцейських, яке і зупинили студенти.

Коли правоохоронці піднялись на дах то побачили, що у тварини травмована лапа. На усі їхні спроби зняти його з даху реагував агресивно та кусався.

Тож на допомогу викликали співробітників ДСНС зі спеціальним обладнанням.

"Спецоперація пройшла успішно. На прощання, чи то у знак вдячності, песик таки дозволив себе погладити. Коли кожне життя важливе!" - йдеться у повідомленні.

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Приманка

Якщо це ваш кіт, то спробуйте запропонувати йому улюблену страву, при цьому кликати потрібно спокійним голосом. Коли тварина харчується сухими кормами, то слід голосно шарудіти пакетом з їжею.

Якщо на дереві застряг чужий кіт, спробуйте запропонувати йому ласощі для тварин.

Вмовляння

Спробуйте покликати кішку або собаку, але голос повинен бути спокійний і лагідний. Переконайтеся, щоб поруч не було об’єктів, які злякають тварину.

Відходьте від дерева, не поспішаючи на невелику відстань і продовжуйте кликати. Можливо, вихованець піде за вами і спуститься з дерева.

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