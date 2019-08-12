Просили выключить музыку: темнокожие студенты избили киевлян и пытались задавить (видео)

На Осокорках иностранцы подрались с местными жителями
В Киеве произошел конфликт между иностранцами и местными жителями из-за громкой музыки поздно вечером, который закончился госпитализацией пострадавших и задержанием темнокожего молодого человека. Инцидент произошел на Осокорках в Дарницком районе столицы около одиннадцати вечера 11 августа. Об этом передает "Информатор".
Полицейские приняли вызов, что по адресу ул. Бориса Гмыри, 6 происходит драка. Как выяснили правоохранители, несколько темнокожих мужчин и женщин на улице слушали громкую музыку, которая играла в их автомобиле. Проходивший мимо подвыпивший мужчина попросил ее выключить, причем в довольно грубой форме. Временно проживающие в Украине иностранцы, которые приехали на учебу, отреагировали агрессивно и водитель попытался совершить наезд на человека.
Возмущенный мужчина разбил лобовое стекло в машине, и затем между ними началась драка.
В Киеве на Осокорках темнокожие парни пытались переехать мужчину за просьбу сделать музыку тише (Фото: kiev.informator.ua)
В результате потасовки "скорая" забрала двух местных жителей - мужчину и женщину. Правоохранители задержали одного из темнокожих парней, которй вел себя очень агрессивно, а также выкрикивал грубые ругательства и угрозы (на английском языке).
По мнению других иностранцев, причиной конфликта и задержания был цвет их кожи. Они также были выпившими.
Видео: facebook.com/kiev.informator.ua
Патрульные полицейские "продули" водителя авто на драгере, и прибор показал 0.29 промилле алкоголя в его организме (допустимая норма за рулем является 0,2 промилле).
Видео: informator.ua
В комментариях к видео пользователи сети отмечают, что обе стороны конфликта повели себя неправильно и устроили разборки "на ровном месте", при том высказываются предположения, что мужчина, который разбил стекло автомобиля и спровоцировал драку, скорее всего будет вынужден компенсировать ущерб от своих действий.
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, недавно в ночь на 3 августа в Святошинском районе Киева мужчина открыл огонь по компании отдыхающих в кафе на улице Мира. Стрелок находился в алкогольном опьянении и ранил двух женщин и мужчину. Неадеквата разозлила собака, которая начала на него лаять. Пострадавших госпитализировали с ранениями.
Напомним, не так давно в Сумах подростки учинили жестокую расправу над мужчиной - они повалили его на землю и жестоко избили.