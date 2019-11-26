Прошел Иловайский котел и Дебальцево: в Мариуполе скончался боец "Азова" (фото)

Вчера, 25 ноября, в возрасте 40 лет скончался Дмитрий Волонтирец с позывным "Волына", который был бойцом полка "Азов". Военный умер из-за инсульта. Неделю он пролежал в больнице, но так и не смог победить болезнь. Об этом сообщает полк "Азов".

Волонтирец занимался военным делом уже давно. Он служил по контракту в миротворческих войсках за рубежом, в Ираке, в "Азове" в составе батальона "Донбасс" он прошел Иловайский котел и Дебальцево.

Дмитрий Волонтирец (фото: twitter.com/polk_azov)

В полк "Азов" он попал в 2015 году, у него было звание младшего сержанта и был одним из основателей направления аэроразведка в полку. Последние годы Дмитрий занимал должность начальника секции разведки первого батальона полка.

Сослуживцы также отмечают, что Волонтирец был одним из лучших саперов "Азова". В 2019 году он был награжден почетным знаком "За доблесть и верность", нагрудным знаком "За доблестную службу", а также орденом "За мужество" 3-й степени за успехи во время несения службы на Светлодарской дуге.

В последние дни своей жизни он проводил курсы по саперному делу на полигоне полка. Сослуживцы говорят, что он был настоящим патриотом Украины, любил свое подразделение и был душой компании. У него осталась жена и ребенок.

Напомним, что в Киеве умер военный, который выпал из поезда по пути в зону ООС. Его нашли на железной дороге возле ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области.