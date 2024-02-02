"Прощався з життям". Макс Барських згадав, як йому погрожували російські політики і ФСБ

Український співак Макс Барських розповів, як зустрів повномасштабне вторгнення РФ, а також згадав, як отримував погрози від російських політиків і ФСБ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для YouTube-каналу "Говорить Суханов" .

Макс Барських розповів, як зустрів велику війну

За словами артиста, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ він попрощався не тільки зі сценою, але й зі своїм життям.

"Музика і сцена - останнє, про що я думав. Я думав про людей, які гинуть від тих ракетних обстрілів, якими Росія атакувала кожне місто", - поділився співак.

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

Також він зізнався, що через свою проукраїнську позицію отримував багато погроз.

"У мене було також багато погроз - у мене була певна позиція, яку я висловлював якимось чином, щоб привернути увагу росіян, щоб разом припинити цей жах. Але з кожним днем ​​я розумів, що ми говоримо різними мовами, і ми різні люди", - зізнався виконавец.

Згодом він уточнив, що погрози поступали саме від людей з країни-агресорки.

"Від політиків, ФСБ (російська Федеральна служба безпеки) і всіх інших. Тобто я для себе зрозумів, що якщо і вмирати, то до кінця нести правду і зробити хоча б щось, щоб вплинути на людей і зупинити цю війну", - розповів співак.

Зазначимо, що Макс Барських відноситься до категорії українських артистів, які успішно будували кар'єру в РФ.

Однак після початку великої війни музикант публічно висловив свою підтримку рідній країні, заборонив використання своїх творчих напрацювань в Росії, і зараз дає благодійні концерти.