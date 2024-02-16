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Прощавай, старість. Нутриціолог назвала три омолоджуючі фрукти, які врятують вашу шкіру

Які продукти допоможуть припинити старіння (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Нутриціолог Кетрін Данзі, яка працює тренером зі здоров'я в Інституті інтегративного харчування, назвала три продукти, здатні допомогти сповільнити старіння. Вони врятують шкіру та омолодять її зсередини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на GB News.

Яка їжа сповільнює старіння

За словами нутриціолога, омолоджуючий ефект мають три популярні продукти. Вони здатні допомогти організму уповільнити старіння та покращити якість шкіри.

Такі властивостями має, зокрема, кавун. Він допомагає шкірі залишатися зволоженою та дає необхідну вологу всьому тілу.

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Не менш корисний гранат. У ньому містяться потужні фотохімічні речовини, які допомагають зберігати молодість та позбавлятися від зморшок.

"Деякі дослідження показали, що гранати можуть відновлювати пошкоджену шкіру та підвищувати вироблення колагену", - пояснила експерт.

А третім продуктом, який допоможе зупинити старіння, виявилося авокадо. У ньому містяться жири, здатні уповільнити процеси відмирання клітин.

" Ця унікальна комбінація допомагає живити шкіру зсередини", - зазначила нутриціолог.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, які продукти збільшують вироблення ендорфінів.

Крім цього, нещодавно стало відомо, які три продукти знищують ваш мозок і викликають деменцію.

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