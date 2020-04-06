Прорыв в медицине: в Турции испытали вакцину от коронавируса

Коронавирус в Украине инфицировал 1308 человек, из них 37 человек скончались от осложнений инфекции, 28 пациентов выздоровели. В Турции испытали вакцину от Covid-19 на животных и у них выработались антитела. В будущем специалисты планируют протестировать лекарство на людях. Об этом сообщил на своей странице в Twitter профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.

"Хорошая новость. Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластыре, дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей", – рассказал Атеш Кар.

Как ранее стало известно, американские ученые провели испытания вакцины от коронавируса на лабораторных мышах. Медики также использовали наноиглы на пластыре. Если рассматривать эти испытания, можно предположить, что вакцина от Covid-19 появится через несколько месяцев.

Кстати, в Японии заговорили о новых возможностях противовирусного препарата Avigan, который известен еще с конца прошлого века. Его используют против серьезных вирусных инфекций, но в основном при тяжелых случаях гриппа, когда обычная терапия уже бессильна.

Как мы ранее писали, ученый дал ответ, когда в Украине закончится эпидемия COVID-19.