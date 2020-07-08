Прорыв в лечении ВИЧ: зафиксировано уже три пациента, которые полностью выздоровели

Зафиксирован третий случай полного излечения от ВИЧ (Фото: pixabay.com)

Пациент из Бразилии стал первым, кто смог победить ВИЧ с помощью медикаментов

Ученые зафиксировали уже третий случай полного излечения от ВИЧ. Им стал 35-летний житель Бразилии. Уже более года анализы показывают полное отсутствие патогена в его организме.

Медики предоставили полный доклад о результатах лечения и разместили статью на портале Naked Scince. Они объясняют, что самая большая сложность при лечении ВИЧ состоит в том, что вирус поражает клетки крови. Вирус находится в таком состоянии, что иммунная система его просто не опознает. Все, чего смогли добиться врачи за годы борьбы с ВИЧ, это с помощью медикаментозных средств сдерживать вирус в организме человека и не давать ему развиваться.

Доктор Рикардо Диас из Университета Сан-Паулу в Бразилии решил пойти дальше и опробовать новый метод борьбы с болезнью. Он "разбудил" ВИЧ в организме своего пациента и дал возможность иммунной системе уничтожить патоген.

Для этого он использовал стандартную трехкомпонентную схему антивирусной терапии, а потом добавил еще два препарата. Параллельно пациент принимал дополнительно никотинамид (витамин В3), который стимулировал организм пробуждать вирусы в зараженных клетках и делать их более уязвимыми для иммунитета. В течение года пациент получал такую терапию, а потом полностью прекратил лечение. С того момента в его крови и образцах тканей не были обнаружены ни вирусные частицы, ни отдельные компоненты вируса.

"Мы не можем обыскать весь организм, но, по самым точным свидетельствам, инфицированных клеток нет", - рассказал Диас.

Это третий случай полного излечения от ВИЧ и первый случай, когда выздоровление наступило с помощью медикаментов. Два более ранних случая – пациентам сделали трансплантации стволовых клеток.

Оптимизм медиков пока сдержанный, так как подобное лечение было назначено еще нескольким пациентам, но полностью избавиться от вируса им не удалось.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Британии был зафиксирован второй случай излечения от ВИЧ.