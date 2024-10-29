У пророцтвах Ванги і Нострадамуса на 2025 рік виявили моторошний збіг

Ванга та Нострадамус жили у різні епохи й між ними 400 років, однак вони зробили один й той самий прогноз для людства на 2025 рік. Провидці попередили, що у 2025 році усю Європу охопить смертоносна війна. Спалахне жахливий конфлікт, який принесе дуже сумні наслідки.

Пророцтво Нострадамуса

Французький астролог та лікар XVI століття Нострадамус у своїх записах лишив послання про "жорстокі війни" в Європі. Він також вказав на "стародавню чуму", яка буде "гіршою за ворогів". Ці слова можна трактувати, як епідемію або ж іншу глобальну катастрофу, яка буде супроводжувати війну.

Він писав, що "землі Європи" будуть втягнуті в "жорстокі війни". Пророцтва Нострадамуса базувалися на астрологічних розрахунках і він записував їх у невеликих віршах - катренах, які згодом об'єднав у Центурії.

"Чорні хмари попрямують туди, де сходить сонце. Гряде велике переселення" та "Важче цей рік, ніж був попередній, для вісті, для церкви, що без Бога йде", - писав він про 2025 рік.

Пророцтво Ванги

Сліпа ясновидиця Ванга, яка пішла в інший світ в 1996 році, передбачила початок Третьої світової війни в Європі у 2025 році. Вона попередила, що цей конфлікт "спустошить" населення континенту.

Пророцтва Ванги доволі правдиві. Вона передбачила атаку 11 вересня в США ("Американські брати впадуть після нападу сталевих птахів"), а також вторгнення Росії в Україну. Також вона попереджала про Чорнобильську катастрофу в 1986 році, пандемію коронавірусу ("Корона буде наскрізь") та загибель принцеси Діани в 1997 році.

Загалом, Ванга лишила передбачення на кожен рік до 5079 року - до часу, коли за її пророцтвом, настане повний кінець світу.

Однак, вона стверджувала, що Європа перестане існувати до 2017 року, а це не підтвердилося. За її словами, територія Європи мала перетворитися на "пустку, майже повністю позбавлену людського життя".

Передбачення можуть мати як пряме, так і переносне значення, тому невідомо, що саме хотіла сказати людству провидиця.