"Проросійський фрік". Українці обурені перемогою Австрії у фіналі "Євробачення 2025"

17 травня завершився гранд-фінал “Євробачення-2025”, а соцмережі вже вибухають обуренням. Те, що проросійський артист із Австрії зумів вибороти перемогу, викликало справжній шквал критики з боку українців. І хоча боротьба була запеклою, саме Йоганнес Піч (JJ) зумів здобути головний трофей вечора - кришталевий мікрофон.
Як реагують українці на такий результат? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Австрієць Йоганнес Піч підкорив сцену “Євробачення-2025” із піснею Wasted Love. Його виступ не залишив байдужими ні журі, ні глядачів - у підсумку він зібрав 438 балів і здобув перемогу.
Проте реакція українців на такий результат виявилась не надто однозначною. Частина аудиторії дійсно захоплювалася номером переможця - хвалили його сильний вокал і змістовну композицію, яка, за словами фанів, “проймає до мурах”.
Та не всі українці аплодували перемозі Йоганнеса Піча стоячи. Дехто сприйняв його тріумф із гнівом - і не через саму пісню чи виступ, а через скандальні подробиці з біографії артиста.
Річ у тім, що співак відкрито зізнавався: під час роботи над Wasted Love його надихала не хто інша, як російська оперна зірка Анна Нетребко - відома фанатка путінського режиму.
Йоганнес уже з 2021 року активно стежить за її Instagram, не соромлячись вподобань навіть під постами з проросійськими меседжами.
Через такі "симпатії" чимало українців висловили обурення в соцмережах: мовляв, голос у хлопця непоганий, але підтримка путіністів усе зіпсувала.
Нагадаємо, після виступу у фіналі "Євробачення-2025" Йоганнес Піч вирішив подякувати всім, хто, за його словами, надихав його на творчість. Але мікрофон йому вимкнули, тож більшість глядачів не почули, що саме він сказав.
Проте уважні українські коментатори Тімур Мірошниченко та Alyona Alyona все ж зафіксували цей момент.
"Всім подякував: Європі, родині й натхненниці (Нетребко - ред)", - поділився Мірошниченко.
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