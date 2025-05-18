"Проросійський фрік". Українці обурені перемогою Австрії у фіналі "Євробачення 2025"

Австрієць Йоганнес Піч підкорив сцену “Євробачення-2025” із піснею Wasted Love. Його виступ не залишив байдужими ні журі, ні глядачів - у підсумку він зібрав 438 балів і здобув перемогу.

Проте реакція українців на такий результат виявилась не надто однозначною. Частина аудиторії дійсно захоплювалася номером переможця - хвалили його сильний вокал і змістовну композицію, яка, за словами фанів, “проймає до мурах”.

А***ний перфоманс. Ще під час того, як оголошували пісні країн, то знала, що буде в топах, бо хто ще як не Австрія висуне оперного співака на “Євробачення”

Якщо виключити політичний контекст і наявність дурної країни, яка псує репутацію людям, Австрія - це вишка. Це просто вокал, який рідко зустрінеш. І я сподіваюсь, що виконавець змінить свою думку. Але не перестане співати.

Австрія виграла. Дійсно достойний вокал і голос

Я рада все-таки, що перемогла Австрія, бо номер дійсно був дуже хорошим і потужним, він цього заслужив

Раптом хтось не розуміє чому виграла Австрія: JJ співає про невзаємні почуття - абсолютно універсальний досвід, який знаходить відгук в інших через драматичний нерв самої пісні, плюс неймовірний вокал. Це шалене комбо, тому і перемога

Та не всі українці аплодували перемозі Йоганнеса Піча стоячи. Дехто сприйняв його тріумф із гнівом - і не через саму пісню чи виступ, а через скандальні подробиці з біографії артиста.

Річ у тім, що співак відкрито зізнавався: під час роботи над Wasted Love його надихала не хто інша, як російська оперна зірка Анна Нетребко - відома фанатка путінського режиму.

Йоганнес уже з 2021 року активно стежить за її Instagram, не соромлячись вподобань навіть під постами з проросійськими меседжами. JJ (фото: Corinne Cumming/EBU)

Через такі "симпатії" чимало українців висловили обурення в соцмережах: мовляв, голос у хлопця непоганий, але підтримка путіністів усе зіпсувала.

Їду в аеропорт, ні*ера не спала, потяг затримується, ввечері нічна зміна, Австрія все ще переможець. Добрий ранок

І наступного року Австрія покличе Нетрєбко співати дуетом

Європа просто боялася знову образити австрійського митця? (щоб двічі на одні граблі не ставати)

Австрія - це країна-гній, як і їх конкурсант. Вони 100% будуть пушити, щоб Росію повернули в “Євробачення” наступного року, і ми маємо зробити все, щоб цього не сталось

Австрія - ї*учий ти плагіат на Одіссея на цьому саморобного плоту. Бажаю тобі загубитися десь в океані.Не “Євробачення”, а суцільне розчарування, аж цигарку хочеться, а я ніколи не курила

Перемогу на “Євробаченні-2025” здобула Австрія. Переміг виконавець, який надихався російською оперною співачкою, яка підтримує геноцид українського народу. НА*УЙ “ЄВРОБАЧЕННЯ”! ВИБАЧТЕ!

Нагадаємо, після виступу у фіналі "Євробачення-2025" Йоганнес Піч вирішив подякувати всім, хто, за його словами, надихав його на творчість. Але мікрофон йому вимкнули, тож більшість глядачів не почули, що саме він сказав.

Проте уважні українські коментатори Тімур Мірошниченко та Alyona Alyona все ж зафіксували цей момент.

"Всім подякував: Європі, родині й натхненниці (Нетребко - ред)", - поділився Мірошниченко.