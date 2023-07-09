Не пропустіть ці симптоми! Як розпізнати діабет за крок до його розвитку

Предіабет – це вже хвороба?

Лікар зазначає, що термін "предіабет" не є медичним і замість нього лікарі зазвичай вказують на "порушення глікемії натще" і "порушення толерантності до вуглеводів". Але за фактом, це стан, коли у людини вже є підвищений рівень цукру в крові, але він нижчий від рекомендованого порогу для діагнозу "діабет". І цей стан – за один крок від хвороби.

Норми цукру у крові з вени становлять 6,0 ммоль/л. Якщо показник коливається від 6,1 ммоль/л до 7 ммоль/л, лікарі діагностують порушення глікемії натще.

Якщо показник від 7,8 ммоль/л до 11,1 ммоль/л при зміні цукру після їди, це порушення толерантності до вуглеводів.

Американська діабетична асоціація рекомендує ставити діагноз "предіабет", коли цукор натще становить від 5,6 ммоль/л. Але для чіткого діагнозу потрібно використовувати не лише цей показник.

Чому з'являється предіабет

На рівень цукру в крові може впливати безліч факторів – від неправильного способу життя та низької фізичної активності до дефіциту сну. Також діабет передається у спадок, й людям, у яких родичі страждають на це захворювання, потрібно уважно ставитися до всіх провісників.

Що впливає на розвиток предіабету

Супутні захворювання (ендокринні, серцево-судинні тощо)

Прийом деяких медикаментів

Стрес

Симптоми предіабету

Відчуваєте голод і спрагу більше звичайного

Часті походи до туалету

Надмірна вага та ожиріння

Відчуваєте, що ваша продуктивність впала

Рани гояться набагато повільніше

Перші симптоми предіабету, як і діабету, дуже слабо виражені й люди на них не звертають уваги. Зміни можуть бути виявлені випадково під час аналізу крові на цукор. Або під час лікування іншого захворювання. При виявленні предіабету на початковій стадії є всі шанси загальмувати розвиток хвороби або її уникнути.

Як не допустити розвитку діабету

Головний і перший крок – змінити спосіб життя. Потрібно збалансоване харчування, щоденна фізична активність, нормалізація сну та відмова від шкідливих звичок, зокрема – алкоголю та куріння.

При виявленні предіабету цих заходів буває достатньо, щоб зупинити розвиток хвороби. Іноді лікар може призначити додаткові препарати.