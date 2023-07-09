Не пропустіть ці симптоми! Як розпізнати діабет за крок до його розвитку

Діабет – важке та складне захворювання, яким страждають люди у всьому світі. За даними ВООЗ, за останні 40 років діагноз діабет стали ставити вдвічі частіше і від цього захворювання страждають абсолютно всі – від маленьких дітей до людей похилого віку.
Запобігти діабету можна, якщо звернути увагу на перші симптоми розвитку захворювання.
Що таке предіабет та як можна зупинити процес розвитку хвороби, розповіла ендокринолог Діна Крилова.
Лікар зазначає, що термін "предіабет" не є медичним і замість нього лікарі зазвичай вказують на "порушення глікемії натще" і "порушення толерантності до вуглеводів". Але за фактом, це стан, коли у людини вже є підвищений рівень цукру в крові, але він нижчий від рекомендованого порогу для діагнозу "діабет". І цей стан – за один крок від хвороби.
Норми цукру у крові з вени становлять 6,0 ммоль/л. Якщо показник коливається від 6,1 ммоль/л до 7 ммоль/л, лікарі діагностують порушення глікемії натще.
Якщо показник від 7,8 ммоль/л до 11,1 ммоль/л при зміні цукру після їди, це порушення толерантності до вуглеводів.
Американська діабетична асоціація рекомендує ставити діагноз "предіабет", коли цукор натще становить від 5,6 ммоль/л. Але для чіткого діагнозу потрібно використовувати не лише цей показник.
На рівень цукру в крові може впливати безліч факторів – від неправильного способу життя та низької фізичної активності до дефіциту сну. Також діабет передається у спадок, й людям, у яких родичі страждають на це захворювання, потрібно уважно ставитися до всіх провісників.
Що впливає на розвиток предіабету
Перші симптоми предіабету, як і діабету, дуже слабо виражені й люди на них не звертають уваги. Зміни можуть бути виявлені випадково під час аналізу крові на цукор. Або під час лікування іншого захворювання. При виявленні предіабету на початковій стадії є всі шанси загальмувати розвиток хвороби або її уникнути.
Головний і перший крок – змінити спосіб життя. Потрібно збалансоване харчування, щоденна фізична активність, нормалізація сну та відмова від шкідливих звичок, зокрема – алкоголю та куріння.
При виявленні предіабету цих заходів буває достатньо, щоб зупинити розвиток хвороби. Іноді лікар може призначити додаткові препарати.
До речі, раніше ми писали про те, які аналізи потрібно складати щорічно, щоб уникнути хвороб.
А ще розповідали про те, що у НСЗУ зробили важливу заяву про ліки для українців із діабетом.