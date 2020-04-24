Пропустили нулевого пациента: в Кременчуге может быть новая вспышка коронавируса

Коронавирус в Украине был диагностирован у 7647 человек. С начала пандемии более 600 человек выздоровели, а 193 пациента скончались. Лидируют по количеству заболеваний Киев, Черновицкая и Ивано-Франковская область. Однако в Украине еще один город может оказаться под угрозой.

Как сообщил руководитель Кременчугского Центра лабораторных исследований Андрей Поляков, в городе нужно проверить 422 человек, которые имели отношение к вспышке коронавируса в ЦРБ (Кременчугской Центральной районной больнице).

Информация о вспышке в ЦРБ появилась 17 апреля. За одни сутки коронавирус был диагностирован у 8 пациентов, двое из них – медики. Несколько дней назад там было зафиксировано 48 случаев заболевания и большинство из инфицированных – это медики.

На данный момент известно уже о 422 жителях города, которые могли контактировать с заболевшими. Многие из них – это те, кто живет в Кременчуге или приезжают в город.

Как отмечают городские власти, в городе всего пять эпидемиологов, и, чтобы проверить такое количество потенциальных зараженных, понадобиться не менее шести месяцев, даже если они будут работать круглосуточно.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий и руководитель горздрава Максим Середа призвали семейных врачей установить контакты с пациентами, чтобы как можно быстрее проверить всех, кто контактировал с врачами из ЦРБ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кременчуге коронавирусом заразились 34 медика.