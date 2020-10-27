Если у вас пропал нюх при COVID-19: врач рассказал, что делать

При коронавирусе неспецифическим симптомом является потеря обоняния. При этом человек не чувствует ни вкуса, ни запаха. С такой проблемой сталкиваются очень много заболевших и всех волнует вопрос, как же восстановить нюх. Доктор Тарас Жиравецкий сообщил, что полностью обоняние может восстановиться через несколько месяцев. Медик предупреждает, не стоит принимать непонятные лекарства для решения этой проблемы, они могут просто навредить.

"Появление обоняния после COVID-19 может быть длительной, оно может возвращаться несколько месяцев. Тяжесть заболевания, возможные осложнения не имеют никакого отношения к восстановлению или не восстановлению обоняния при вирусе. Не нужно пытаться ускорить восстановление обоняния "фуфломицинами" или иммуностимуляторами, это может вам навредить!" - отметил Жиравецкий на Facebook.

По словам доктора, обоняние исчезает при коронавирусе из-за поражения в центральной нервной системе.

"Иногда искажается и вкус пищи. Если у Вас аллергический ринит и вы пользуетесь различными каплями для носа, это также может способствовать ослаблению обоняния", - написал врач.

Жиравецкий еще раз напомнил, что восстановление обоняния процесс долгий, не стоит спрашивать медиков, когда же оно полностью станет прежним. Остается только одно - ждать.

"Они (медики - Ред.) действительно не знают, но оно все-таки на 100% восстановится, это вопрос времени и порой действительно нескольких месяцев, поэтому не переживайте и не паникуйте", - посоветовал Жиравецкий.

Как мы писали ранее, доктор Комаровский жестко раскритиковал меры предосторожности с коронавирусом в школах и детских садах.