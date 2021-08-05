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Пропагандистка Скабеева отличилась новым бредом: гопак Беленюка - это "москальская присядка"

Автор: Владимир Костырин

Жан Беленюк принес Украине первое "золото" на Олимпиаде 2020 в Токио, и после победы над соперником в финале турнира по греко-римской борьбе на радостях исполнил традиционный украинский танец гопак, набросив на себя сине-желтый флаг. Триумф спортсмена не дал покоя российским пропагандистам, которые выдали ряд язвительных комментариев.

Так, ведущая на канале "России 1" Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" разглядела в украинском гопаке Беленюка "москальскую присядку".

Кроме того, топ-пропагандистка РФ в своем спиче высказалась о неукраинском происхождении спортсмена и народного депутата IX созыва, а еще внезапно нашла "зраду".

"Борец Жан Беленюк добыл для своей, пусть и не исторической, но все таки родины - Украины первую золотую медаль. На радостях 30-летний чернокожий спортсмен пустился в пляс", - изрекла Скабеева.

Ведущая на росТВ заявила со ссылкой на каких-то знатоков хореографии, что Беленюк якобы танцевал не гопак, а некую "москальскую присядку". Это, озвучила мнение "журналистка", будто бы создаст для украинца проблемы и претензии по возвращению домой в Украину.

"...Хотя без "зрады" не обошлось. Знатоки народных танцев подозревают, что Беленюк выдал не традиционный украинский гопак, а пустился в москальскую присядку. Так что на родине могут возникнуть вопросики", - сказала Скабеева.

Пропагандистка убеждена, что теперь "так или иначе, Беленюку в Киев возвращаться небезопасно".

Видео: Беленюк станцевал гопак после победы на Олимпиаде 2020

Напомним, перед этим российская пропагандистка Скабеева опозорилась новым фейком про Украину, рассказав, что "на Донбасс идет ЛГБТ-колонна".

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