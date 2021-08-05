Пропагандистка Скабеева отличилась новым бредом: гопак Беленюка - это "москальская присядка"

Кроме того, топ-пропагандистка РФ в своем спиче высказалась о неукраинском происхождении спортсмена и народного депутата IX созыва, а еще внезапно нашла "зраду".

"Борец Жан Беленюк добыл для своей, пусть и не исторической, но все таки родины - Украины первую золотую медаль. На радостях 30-летний чернокожий спортсмен пустился в пляс", - изрекла Скабеева.

Ведущая на росТВ заявила со ссылкой на каких-то знатоков хореографии, что Беленюк якобы танцевал не гопак, а некую "москальскую присядку". Это, озвучила мнение "журналистка", будто бы создаст для украинца проблемы и претензии по возвращению домой в Украину.

"...Хотя без "зрады" не обошлось. Знатоки народных танцев подозревают, что Беленюк выдал не традиционный украинский гопак, а пустился в москальскую присядку. Так что на родине могут возникнуть вопросики", - сказала Скабеева.

Пропагандистка убеждена, что теперь "так или иначе, Беленюку в Киев возвращаться небезопасно".

Видео: Беленюк станцевал гопак после победы на Олимпиаде 2020