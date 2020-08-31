Пронзил отверткой: под Днепром экс-депутат напал на 16-летнего подростка

В пятницу, 28 августа, в селе Орловщина Днепропетровской области бывший народный депутат пронзил отверткой 16-летнего подростка. Инцидент произошел прямо во дворе местной школы.

Такие действия мужчины были вызваны во время внезапно возникших неприязненных отношений. Об этом рассказали в группе "Орлівщинські байки" в Facebook.

Отвертка пронзила тело несовершеннолетнего в двух сантиметрах от левой почки и попала в кость. Если бы отвертка попала в орган, то парень мог бы стать инвалидом. Врачи оказали пострадавшему всю необходимую помощь и его жизни ничего не угрожает.

Фото, на котором видно ранение в боку подростка, можно посмотреть по этой ссылке.

Агрессивным мужчиной оказался школьный сторож, который ранее был преподавателем военной подготовки и депутатом Орловщинского сельского совета. В 2012 году его судили за мошенничество и вымогательство 362 500 долларов. В данное время дело продолжают рассматривать в Ленинском суде Днепра.

Местные жители говорят о том, что конфликт произошел из-за того, что парень с другом катались на мотоцикле возле школьного стадиона. В комментариях люди также пишут, что инцидент произошел возле главного входа в школу.

Сейчас полиция проводит досудебное расследование по факту нападения на подростка.

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