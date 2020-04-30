Пролила кровь и пронесла крест: обезглавившая дочь женщина отличилась заявлением

Убийство под Харьковом 30 апреля шокировало своей жестокостью. Теперь Татьяна Пьянова, убившая 11-летнюю дочь отрицает свою вину. 38-летняя женщина во время слушания об избрании меры пресечения, отрицала, что ее фамилия Пьянова, открыто грубила судье и срывалась на крик.

При общении с журналистами в зале суда она ссылалась на какого-то "своего бога", который просил что-то передать судье. Наличие у нее дочери по имени Кристина она отрицала, да и вообще просила "не лезть в ее личную жизнь".

"Дочь у меня не Кристина, а Ева зовут, чтоб вы знали. Есть вопросы? Нет. А скоро будет Адам. Все в порядке. За дочь я проливаю кровь свою и вашу", - заявила женщина.

Пьянова также заявляла, что даст позыв богу, как только выйдет отсюда, а уже бог решит, казнить ее или помиловать. Она также уверена, что пронесла свой крест и показывала сбитые в кровь ноги. Видео в Facebook разместила журналист Анна Юрченко.

Отметим, что как соседи, так и брат женщины рассказывают, что отношения в семье были нормальные. Девочка была ухожена, а Татьяна много работала, выпивала разве что по праздникам.

Напомним, что около 6:00 в селе Подворки полностью голая женщина бродила по улице. В одной руке у нее была "заточка", в другой - пакет с отрезанной женской головой. При задержании она бросалась на полицейских. В погоне принимало участие четыре экипажа полиции.

Позже брат женщины, с которым она живет в одном доме, нашел обезглавленное тело своей 11-летней племянницы. Оказалось, что мать нанесла девочке 20 ножевых ранений, потом отрезала ребенку голову.

Убийство девочки под Харьковом (все видео: facebook.com/anyajurchenko)

По решению суда Татьяну Пьянову отправили под арест на два месяца. Женщине за убийство дочери грозит пожизненное заключение.