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Проклятое место: под Киевом нашли поворот, где постоянно происходят ДТП


За последний год на этом повороте произошло почти 50 ДТП

Под Киевом обнаружили поворот, который жители местных поселков называют "проклятым местом". Об этом говорится в сюжете ТСН.

Поворот на трассе под Киевом вблизи сел Тарасовка, Юрьевка и Вита-Почтовая считается особенно опасным. Местные называют его "проклятым", так как аварии там происходят практически ежедневно. Вдоль трассы возле этого поворота везде валяются осколки автомобилей и покореженные части транспорта.

За последние 12 месяцев на этом повороте произошло 48 ДТП, в которых тяжело травмированы были девять человек и два человека погибли. Как объяснили в полиции, основная причина аварий – это превышение допустимой скорости, несмотря на то, что стоят предупреждающие знаки.

В Министерстве регионального развития решили заняться этой проблемой и перестроить опасные участки дороги для того, чтобы сделать их безопасными. Для этого будут разработаны соответствующие документы для нового проекта, которые позволит в течении нескольких лет исправить ситуацию на десятках поворотах и участках дорог.

Под Киевом нашли "проклятый поворот (YouTube/ТСН)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в жутком ДТП под Днепром погиб полицейский вместе с товарищем.

А также рассказывали о том, что ветеран АТО вместе с дочкой попали в жуткую аварию на бульваре Дружбы Народов в Киеве.

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