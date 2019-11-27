Прокатил на капоте: под Киевом водитель сбил мужчину и скрылся (видео)

В Вишневом Киевской области водитель автомобиля BMW сбил мужчину и прокатил его на капоте, после чего он скрылся с места ДТП. Видео инцидента, которое попало на камеры видеонаблюдения, опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

ДТП произошло рядом с автозаправкой "КЛО". На видео видно, как внедорожник проезжает светофор и в это время на его капоте находится мужчина. При повороте направо мужчина упал с капота и остался лежать посреди дороги.

ДТП под Киевом: водитель сбил мужчину и прокатил его на капоте (видео: facebook.com/vlad.life)

Стоит отметить, что никто из свидетелей этого инцидента никак не отреагировал на случившееся и к пострадавшему никто не подошел. Более того, другие машины, просто объезжали мужчину.

В данное время пострадавший находится в тяжелом состоянии. Пользователи сети прокомментировали ситуацию, и многие крайне возмущены, что мужчине никто не помог.

Более всего добивают люди, которые делают вид, что ничего не произошло. Кто-то перешел, кто стоит, просто ужас... Люди словно зачарованные стали. Здесь надо бежать со всех сторон, к человеку… Не люди, а манекены какие-то ходячие, без души, или на тормозе;

Ужас, никто не отреагировал... бессовестные и безразличные... в голове не укладывается... хорошо хоть не переехали еще раз;

И так никто и не остановился. Люди почему вы такие жестокие?

Ужас!!! Хоть бы кто вышел из машины или подбежал помочь человеку!!!

Да... и всем пофиг, а ведь иногда время может идти на секунды;

К чему мы катимся, ужас, должно быть нужно начинать брать пример с животных;

Безразличие за гранью... "моя хата з краю" - наша национальная особенность;

Народ у нас добродушный такой;

Шок! Человека сбивают, а все мимо проходят, машины едут дальше!

Скриншоты с Facebook

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