Вот что произойдет с вашим здоровьем, если постоянно есть гранат с косточками

Гранат - любимый многими южный фрукт, который появляется на полках наших магазинов в зимнее время. Лакомиться гранатом любят и взрослые и дети, но часто возникает дилемма: есть его с косточками или без?
На этот вопрос ответила американский врач, эксперт по правильному питанию Люсия Гарсиа, пишет Quora.
Медик уверена, что семена граната настолько полезны для организма, что их можно жевать и проглатывать.
По словам доктора Гарсиа, такой метод поедания граната (с косточками) может максимизировать поглощение питательных веществ граната.
Семена граната богаты полифенолами, витамином С и витамином Е. Комбинация этих трех ингредиентов обладает сильным антиоксидантным действием.
Исследования показали, что антиоксидантная способность семян граната в 3,5 раза выше, чем у вина и зеленого чая, и в 48 раз выше, чем у витамина С и витамина Е.
Семена граната могут эффективно удалять свободные радикалы, защищать клетки и замедлять процесс старения клеток.
Некоторые эксперты считают, что полифенолы граната также могут преодолевать гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), бороться со свободными радикалами в мозге и улучшать его работу.
Кроме того, семена граната содержат значительное количество клетчатки, которая способствует моторике желудочно-кишечного тракта, улучшает обмен веществ, выводит токсины и очень полезна для здоровья желудочно-кишечного тракта.
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