ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Происходит страшное: в Минске неизвестные в масках похищают людей прямо на улице (видео)

Автор: Анна Киселева

Люди в черном без опознавательных знаков похищают людей прямо на улицах города

Протесты в Беларуси продолжаются с 11 августа. В воскресенье, 13 сентября, в центре Минска неизвестные в масках без опознавательных знаков начали похищать людей прямо на улице. Также продолжаются официальные задержания.

Как сообщается в Telegram-канале "Чай с малинавым варэннеем", 13 сентября в Минске проходит очередная акция протеста против Александра Лукашенко. Силовики продолжают единичные задержания в городе. Также ОМОН проводит досмотр протестующих на предмет запрещенных предметов.

"В Минске милиция досматривает сумки у людей, сообщают что начались единичные задержания", - говорится в сообщении.

Позднее в сообществе появилось видео того, как группа неизвестных в балаклавах похитили минчанина, который сопротивлялся задержанию. Похитители не имели никаких опознавательных знаков и просто забросили протестовавшего в черный автомобиль.

"Вооруженные формирования без знаков отличия вернулись на улицы и нападают на людей", - говорится в подписи к опубликованному видео.

12 сентября в Минске было задержано 112 человек за сутки, пишут местные СМИ.

Напомним, что ранее в Беларуси открыли дело против оппозиционера Кравцова.

Также мы писали, что МИД считает некорректными сравнения ситуации в Беларуси с Украиной.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БеларусьМинскпротестПротесты в Беларуси