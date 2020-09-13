Происходит страшное: в Минске неизвестные в масках похищают людей прямо на улице (видео)

Люди в черном без опознавательных знаков похищают людей прямо на улицах города
Протесты в Беларуси продолжаются с 11 августа. В воскресенье, 13 сентября, в центре Минска неизвестные в масках без опознавательных знаков начали похищать людей прямо на улице. Также продолжаются официальные задержания.
Как сообщается в Telegram-канале "Чай с малинавым варэннеем", 13 сентября в Минске проходит очередная акция протеста против Александра Лукашенко. Силовики продолжают единичные задержания в городе. Также ОМОН проводит досмотр протестующих на предмет запрещенных предметов.
"В Минске милиция досматривает сумки у людей, сообщают что начались единичные задержания", - говорится в сообщении.
Позднее в сообществе появилось видео того, как группа неизвестных в балаклавах похитили минчанина, который сопротивлялся задержанию. Похитители не имели никаких опознавательных знаков и просто забросили протестовавшего в черный автомобиль.
"Вооруженные формирования без знаков отличия вернулись на улицы и нападают на людей", - говорится в подписи к опубликованному видео.
12 сентября в Минске было задержано 112 человек за сутки, пишут местные СМИ.
Напомним, что ранее в Беларуси открыли дело против оппозиционера Кравцова.
Также мы писали, что МИД считает некорректными сравнения ситуации в Беларуси с Украиной.