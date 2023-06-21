Програма Ріната Ахметова щодо допомоги дітям-сиротам оновлює базу дітей вперше з початку війни

Так, з 20 по 23 червня знімальна група програми працює у дитячих закладах Закарпатської області, яка і досі приймає велику кількість евакуйованих дітей. Команда вже відвідала обласний будинок дитини у місті Свалява - там наразі перебуває близько 50 дітей, які підлягають усиновленню, опіці та піклуванню.

Кожна така світлина дуже важлива, адже з початку повномасштабної війни можливості для оновлення анкет дітей були значно обмежені. У базу будуть додані фото та відео з дітлахами, які підлягають усиновленню, опіці та піклуванню або можуть бути прийняті в дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) чи прийомну сім’ю.

Програма дякує керівництву та працівникам КНП "Обласний будинок дитини" Закарпатської області за допомогу у проведенні зйомки в закладі, а також очільниці Закарпатської обласної служби у справах дітей Світлані Якімеліній.

Нові світлини дітей незабаром з’являться на порталі за посиланням akhmetovfoundation.org/children