UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Програма Ріната Ахметова щодо допомоги дітям-сиротам оновлює базу дітей вперше з початку війни

Програма Ріната Ахметова з допомоги дітям-сиротам оновлює базу дітей вперше з початку війни (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Більш як 10 тисяч дітей знайшли нові родини за понад десять років роботи порталу національного усиновлення, створеного у рамках програми "Рінат Ахметов - Дітям. Сирітству - ні!". База з анкетами дітей, які підлягають усиновленню, довго не оновлювалась через війну. Днями команда програми нарешті вирушила за новими світлинами дітей для поповнення бази, добре відомої серед потенційних та майбутніх батьків в Україні.

Про це повідомляє прес-служба програми.

Так, з 20 по 23 червня знімальна група програми працює у дитячих закладах Закарпатської області, яка і досі приймає велику кількість евакуйованих дітей. Команда вже відвідала обласний будинок дитини у місті Свалява - там наразі перебуває близько 50 дітей, які підлягають усиновленню, опіці та піклуванню.

Кожна така світлина дуже важлива, адже з початку повномасштабної війни можливості для оновлення анкет дітей були значно обмежені. У базу будуть додані фото та відео з дітлахами, які підлягають усиновленню, опіці та піклуванню або можуть бути прийняті в дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) чи прийомну сім’ю.

Програма дякує керівництву та працівникам КНП "Обласний будинок дитини" Закарпатської області за допомогу у проведенні зйомки в закладі, а також очільниці Закарпатської обласної служби у справах дітей Світлані Якімеліній.

Нові світлини дітей незабаром з’являться на порталі за посиланням akhmetovfoundation.org/children

Читайте РБК-Україна в Google News
діти