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Програма Ріната Ахметова щодо допомоги дітям-сиротам оновлює базу дітей вперше з початку війни

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Середа 21 червня 2023 20:16
Програма Ріната Ахметова щодо допомоги дітям-сиротам оновлює базу дітей вперше з початку війни Програма Ріната Ахметова з допомоги дітям-сиротам оновлює базу дітей вперше з початку війни (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Більш як 10 тисяч дітей знайшли нові родини за понад десять років роботи порталу національного усиновлення, створеного у рамках програми "Рінат Ахметов - Дітям. Сирітству - ні!". База з анкетами дітей, які підлягають усиновленню, довго не оновлювалась через війну. Днями команда програми нарешті вирушила за новими світлинами дітей для поповнення бази, добре відомої серед потенційних та майбутніх батьків в Україні.

Про це повідомляє прес-служба програми.

Так, з 20 по 23 червня знімальна група програми працює у дитячих закладах Закарпатської області, яка і досі приймає велику кількість евакуйованих дітей. Команда вже відвідала обласний будинок дитини у місті Свалява - там наразі перебуває близько 50 дітей, які підлягають усиновленню, опіці та піклуванню.

Кожна така світлина дуже важлива, адже з початку повномасштабної війни можливості для оновлення анкет дітей були значно обмежені. У базу будуть додані фото та відео з дітлахами, які підлягають усиновленню, опіці та піклуванню або можуть бути прийняті в дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) чи прийомну сім’ю.

Програма дякує керівництву та працівникам КНП "Обласний будинок дитини" Закарпатської області за допомогу у проведенні зйомки в закладі, а також очільниці Закарпатської обласної служби у справах дітей Світлані Якімеліній.

Нові світлини дітей незабаром з’являться на порталі за посиланням akhmetovfoundation.org/children

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