Прогнозы о победе над коронавирусом: эксперты прояснили важный момент

Коронавирус 2020 в Украине продолжает распространяться. По мнению экспертов, данных о количестве заразившихся и о количестве выздоровевших недостаточно для того, чтобы спрогнозировать спад эпидемии в стране.

Связано это с тем, что нет тенденции роста выявления больных. Например, в Китае врачи пошли на рискованный шаг и начали ставить диагноз на основе рентгена и КТ. Об этом информирует "Сегодня".

"Когда берут мазки для тестов, то нужны сутки-двое, чтобы обработать их, тогда идет рост. Затем мощности до какого-то уровня росли и делалось больше тестов. Именно в Китае состоялся большой скачок из-за того, что лаборатории не справлялись с количеством предположительных больных и они не могли обработать все анализы. Поэтому врачи решили на основе рентгена и КТ ставить диагноз без тестов ПЦР. И буквально за день несколько десятков тысяч больных зачислили в список зараженных коронавирусом", - говорит медик и популяризатор науки Леонид Бильченко.

По словам эксперта, в Италии все произошло иначе именно потому, что медики не рискнули, а потому вместо увеличения количества диагностированных зараженных, увеличивалось количество смертей. В данный момент график уже начал сглаживаться, однако не так быстро как того хотелось.

"Когда начнет расти количество тех, кто выздоровел, и ежедневное количество смертей начнет падать по сравнению с предыдущим днем, тогда мы можем делать положительные выводы", - резюмировал Леонид Бильченко.

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