ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Прогнозы о победе над коронавирусом: эксперты прояснили важный момент

STYLERКоронавирус    04.04.2020 - 11:31
Прогнозы о победе над коронавирусом: эксперты прояснили важный момент
Коронавирус 2020 - когда Украина сможет делать прогнозы о победе (РБК-Украина)

Коронавирус 2020 отступит не так скоро, как хотелось бы украинцам

Коронавирус 2020 в Украине продолжает распространяться. По мнению экспертов, данных о количестве заразившихся и о количестве выздоровевших недостаточно для того, чтобы спрогнозировать спад эпидемии в стране.

Связано это с тем, что нет тенденции роста выявления больных. Например, в Китае врачи пошли на рискованный шаг и начали ставить диагноз на основе рентгена и КТ. Об этом информирует "Сегодня".

"Когда берут мазки для тестов, то нужны сутки-двое, чтобы обработать их, тогда идет рост. Затем мощности до какого-то уровня росли и делалось больше тестов. Именно в Китае состоялся большой скачок из-за того, что лаборатории не справлялись с количеством предположительных больных и они не могли обработать все анализы. Поэтому врачи решили на основе рентгена и КТ ставить диагноз без тестов ПЦР. И буквально за день несколько десятков тысяч больных зачислили в список зараженных коронавирусом", - говорит медик и популяризатор науки Леонид Бильченко.

По словам эксперта, в Италии все произошло иначе именно потому, что медики не рискнули, а потому вместо увеличения количества диагностированных зараженных, увеличивалось количество смертей. В данный момент график уже начал сглаживаться, однако не так быстро как того хотелось.

"Когда начнет расти количество тех, кто выздоровел, и ежедневное количество смертей начнет падать по сравнению с предыдущим днем, тогда мы можем делать положительные выводы", - резюмировал Леонид Бильченко.

Напомним, что Супрун объяснила, как перестать паниковать из-за коронавируса.

Мы писали, что коронавирус обнаружили у сотрудника "Укроборонпрома".

Карантин в Украине: за какие нарушения полиция может составлять протоколы В Ухане нашли коронавирус у 15% кошек
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь