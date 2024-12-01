Профілактика ВІЛ. Що таке PrEP і як його отримати в Україні

Що таке PrEP

PrEP (скорочення від англійського "pre-exposure prophylaxis") - це антиретровірусні препарати, які приймають до моменту ризикованого контакту щодо інфікування ВІЛ, тобто до інтимної близькості/статевого акту. Разом з презервативом PrEP зменшує ризик інфікування ВІЛ до 99%. Іншими словами, це як своєрідна "вакцина" проти ВІЛ, яка створює захисний бар'єр в організмі.

Зазначимо, що за даними Центру громадського здоров’я, у 2024 році понад вісім тисяч українців приймали доконтактну профілактику PrEP для додаткового захисту від ВІЛ.

Кому потрібен PrEP

PrEP рекомендується:

сексуальним партнерам людей, які живуть з ВІЛ

чоловікам, що практикують секс із чоловіками

людям, які надають сексуальні послуги за винагороду

людям, які вживають наркотичні засоби ін’єкційно

тим, хто не знає про ВІЛ-статус свого сексуального партнера.

В Україні доконтактна профілактика доступна у таблетованій формі, і у деяких пілотних регіонах - в інноваційній ін’єкційній формі, що дозволяє обрати кожному зручний для себе варіант, оскільки вони мають різні схеми прийому.

Важливо знати, що PrEP підходить лише для людей з ВІЛ-негативним статусом, тому перед призначенням і прийомом треба буде пройти обстеження на ВІЛ.

Також варто зазначити, що PrEP не захищає від інших інфекцій, які передаються статевим шляхом, таких як гонорея чи сифіліс.

Як і де можна отримати PrEP

У багатьох країнах, у тому числі й в Україні, PrEP доступний безкоштовно або за зниженою ціною.

Щоб його отримати, потрібно звернутися до лікаря-інфекціоніста в обласний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом або кабінет "Довіра". за місцем проживання.

Потім - пройти обстеження на ВІЛ та інші захворювання, що передаються статевим шляхом. Якщо всі аналізи у нормі, лікар видасть вам препарат.

Для отримання більш детальної інформації ви можете відвідати сайт Центру громадського здоров'я України.

Також у чат-боті "REACH 95: Тестуйся сам" координатор з соціальної роботи може проконсультувати вас щодо того, де саме в вашому місті є Центр профілактики та боротьби зі СНІДом, а також допомогти розібратися, чи потрібен вам PrEP. При цьому зберігається анонімність.