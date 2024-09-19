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4 продукти, які треба їсти після хвороби для швидкого відновлення

Фото: Чому ферментовані продукти треба їсти після хвороби (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В холодну пору року дуже часто українцям призначають антибіотики, після яких може страждати шлунок.

Який продукт треба їсти для швидкого відновлення, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на професора Тіма Спектора у подкасті ZOE Science and Nutrition.

Що треба знати

З наближенням сезону хвороб професор Тім Спектор попередив про потенційні довгострокові наслідки антибіотиків, зазначаючи, що це може призвести до періоду одужання, яке може затягнутися.

Цієї зими багато українців можуть зіткнутися із застудою, респіраторними захворюваннями та різними іншими бактеріальними інфекціями, потенційно звернувшись до антибіотиків для полегшення.

Однак це може призвести до того, що їхні тіла будуть намагатися відновлюватися до півроку не через саму хворобу, а через ліки, які вони приймають.

Антибіотики спрямовані на шкідливі бактеріальні захворювання, але вони також впливають на основні бактерії, які природно присутні в нашому кишечнику.

Ці бактерії відіграють вирішальну роль у травленні, імунітеті та навіть можуть впливати на тип їжі, яку ви хочете споживати.

Це означає, що невидимий ефект антибіотиків потенційно може зашкодити вашому організму більше, ніж хвороба, яку вони призначені лікувати.

Який продукт допоможе швидше відновитися

Однак професор вказав на один особливий тип їжі, який може значно допомогти одужанню. Мова йде про ферментовані продукти.

Зокрема, він згадав йогурти, сир, кефір, квашену капусту. За словами експерта, йогурти та сир стоять нижче в його списку, оскільки вони містять менше різноманітних пробіотичних культур порівняно з іншими ферментованими варіантами.

Ферментовані продукти багаті пробіотиками, які живлять наші кишкові бактерії, ті самі, на які впливають антибіотики.

Тім сказав, що унікальний мікробіом кожного не буде однаково реагувати на кожен вид пробіотичних мікробів, тому треба включати в раціон різні види.

 

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